Türi ja Haapsalu otsivad kärpevõimalusi

Türi valla eelarvesse laekus märtsis prognoositust vähem 88 000 eurot, samas on sotsiaalabi maht oluliselt kasvanud. Kohe, kui eriolukord välja kuulutati, tõmbasid vallaasutuste juhid eelarvest maha kõik nõndanimetatud jooksvad kulutused ja ümber jagati ka inimeste tööülesanded, millega kriisi ajal tegeleda tuleb, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kuid siiski selline 15-20 protsendiline kärbe nendele inimestele, kes ei saa 100 protsenti töötada, tõenäoliselt tuleb teha," ütles Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann.

Näiteks puudutab see Siemanni sõnul lastaiaõpetajaid, kes peavad praegu olema enamuse ajast kodutööl. "Siiski jääb nende töökoormuseks mitte seitse tundi vaid kuni kuus tundi näiteks päevas. Ja ma arvan, et see ongi maksumaksja raha mõistlik kasutamine, kui me eriolukorra ajaks sellise ettepaneku neile teeme," lisas ta.

"Meil on lasteaedade õpetajaid, tugitöötajaid, koolide kokkasid. Ma usun, et ligikaudu 100 inimest Türi vallas. Enamus meie töötajatest muidugi töötab ka praegu, kuigi töövorm on muutunud ja neid palgakärbe ei tohi mõjutada," ütles Siemann veel.

Lisaks valmistab vallavalitsus ette negatiivset lisaeealvet, millega loobutakse kulutustest, mis pole hädavajalikud. Nii lükatakse edasi Türi kesklinna arhitektuurikonkurss ja ajutiselt peatatakse kodutoetuse maksmine.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul oodatakse enne lisaeelarve koostamist, milliseks kujuneb riigi toetus omavalitsustele. Kui suureks kriisi mõju linnaeelarvele osutub, on hetkel veel raske öelda ja konkreetseid numbreid Sukles pigem ei ennusta. Kokkuhoiukohti siiski otsitakse.

"Mõtleme väga, milliseid investeeringuid me teeme, mis on linna eelarvesse sisse planeeritud. Mõtleme väga, kus on võimalik kokku hoida. kas mingite tegevuskulude kärpimisega, mõtleme toetuste vähendamisele, kui on siin mingisugused klubid või üksikisikud taotlusi teinud, aga täna me ei mõtle veel koondamistele ja palgakärbetele," lausus Sukles.

Sukles lisas, et linna põhikooli ehitus jätkub ka kriisi ajal ja endiselt on plaanis algkooli renoveerimine. Krahviaia tennisekeskuse puhkehoone rajamist ei võeta praegu aga kindlasti ette.