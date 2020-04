Leedu plaanib tõsta pandeemia ajaks meedikute palka

Ta avaldas lootust, et seim kinnitab valitsuses kolmapäeval heaks kiidetud mudeli.

"Ma usun, et seim mobiliseerib end (järgmisel) teisipäeval ja me võtame vastu seaduseelnõu 15-protsendisest palgatõusust kõikidele tervishoiutöötajatele ja 50-100 protsenti neile, kes töötavad viirusepuhangute keskmes või võitlevad otse pandeemiaga," ütles Skvernelis ajakirjanikele.

Ta ei täpsustanud, kui palju raha oleks tervishoiutöötajate ajutiseks palgatõusuks vaja.

"Need asjad ei ole seotud (riigi) eelarvega. Meil on kohustusliku tervisekindlustuse fondis piisavalt reservi ja meil on ka teisi reserve," sõnas peaminister. "Ma saan kinnitada, et finantsküsimust siin ei ole."

Ta lisas, et kõrgeim piir on 100-protsendiline palgatõus üheks kuuks.

"Ülempiir on selge. Mis puutub alampiiri, siis me saame seda arutada," sõnas ta.

Kui seim heakskiidu annab, saavad kõik tervishoiutöötajad palgalisa kogu karantiini perioodiks.

Praegu kehtib karantiin 13. aprillini.