Transpordi ametiühing (ETTA) pöördus Narva bussijuhtide nimel majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi poole, et suvilarajoonide liinide bussides lõpetataks bussijuhi poolt piletite müük ning et võetaks kasutusele teisigi piiravaid meetmeid, sest juba enne suvilahooaja algust on bussid ülerahvastatud ja neis sõidavad valdavalt vanemaealised koroonaviiruse riskigruppi kuuluvad inimesed.

"Pöördume Narva bussijuhtide suurte muredega. Bussijuhid on kohustatud nn suvilarajoonide bussiliinide teenindamisel müüma ja kontrollima pileteid. Täna on kogu riigis suur isikukaitsevahendite puudus. Tänases olukorras ei suuda tööandja varustada bussijuhte sobivate isikukaitsevahenditega ning seetõttu on

bussijuhid ohustatud," kirjutas ETTA juhatuse esimees Üllar Kallas.

Ta tegi ettepaneku, et Narva suvilarajoonide bussidest tuleks koheselt lõpetada piletite müük bussijuhi poolt ning alates bussi esimesest istmereast piirata bussijuhi töötsooni klientide juurdepääs.

Samuti tõi ametiühingujuht välja, et arvestades suvilarajoonide bussiliinide iseärasusi, kasutavad neid busse suvilarajoonidesse sõitvad vanemaealised isikud ning kevad/suviti on need bussid tihti ülerahvastatud.

"Vesteldes bussijuhtidega selgus, et juba täna võib neis bussides olla reisijaid 60 või veelgi rohkem. Nn suvilahooaja arenedes tõuseb seal reisijate arv oluliselt. Tänases olukorras on tegemist sisuliselt viiruse pommiga."

Kallas palub ministeeriumil kaaluda tõsiseid meetmeid nimetatud ohu maandamiseks. Samasisuline kiri saadeti ka Narva linnavalitsusele ja bussifirmale ATKO.

Näiteks Tallinnas kehtestas Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juba 12. märtsil meetmed ühistranspordi sõidukijuhtide kaitseks. Seoses koroonaviiruse levikuga lõpetati TLT bussides, trammides ja trollibussides piletite müük sõidukijuhtide poolt. Samuti ei ole reisijatel võimalik bussidesse ja trollibussidesse siseneda esiuksest ning sõidukijuhtide kaitseks luuakse sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani. Tallinna ühistranspordi pileteid on bussides, trammides ja trollibussides jätkuvalt võimalik osta validaatori viipemaksega, internetist või mobiiltelefoniga.