Perearstide selts uuris, miks on Narvas nii vähe COVID-19 nakatunuid

Kümme päeva tagasi püstitatud mobiilses proovivõtutelgis on koroonaviiruse proove võetud veidi enam kui 100 Narva elanikult, samas kui testimise võimekus on mitu korda suurem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahel päeval oli telk soovijate puudumise tõttu isegi suletud. Omavalitsus on süüdistanud perearste, kes pole elanikke viiruseproovile suunanud. Perearstid kinnitavad, et Narvas on nõutavate sümptomitega patsiente vähe ning tervet inimest pole mõtet testida.

Perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller selgitas asjaolu sellega, et kui koroonainfektsioon Eestisse saabus, siis inimesed hakkasid ükteisest eralduma ja rohkem käsi pesema.

"Tegelikult ka näiteks meie väga vana sõber gripp on peaaegu taandunud. Ka muid haigestumisi on tõesti väga vähe, ka mina näen seda oma praktikas. Võib-olla võis olla see üks põhjuseid. Niipalju kui mina aru saan, siis perearstid teavad väga hästi, milliseid patsiente tuleks suunata," rääkis Joller.

"Meie poolt on läinud juhendid nii eesti kui ka vene keeles ja ma arvan, et siin ei ole isegi mitte keeleprobleemid, pigem ongi see, et inimesed ongi tervemad praegu," sõnas Joller.