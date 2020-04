Eestisse jõudis 1,5 miljonit maski, 500 000 paari kindaid, 30 000 FFP2 respiraatorit, 20 000 kitlit ja 5000 paari kaitseprille. Tellimuse tegid Põhja-Eesti regionaalhaigla ja sotsiaalministeerium. Neljapäeval saabunud osa tellimusest on suunatud kesksesse hankesse, mille eest vastutab riigihalduse minister Jaak Aab ning tasub rahandusministeerium.

"Oleme kokku kogunud nii tervishoiuvaldkonna kui sellest väljapoole jäävate riigi – ja kohalike omavalitsuste asutuste eesliinitöötajate kaitsevahendite vajadused. Selle info põhjal otsustamegi, kuhu on vaja kaitsevahendeid suunata," ütles eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab. "Saabunud kaitsevahendeid jaotatakse alates homsest haiglatele, hooldekodudele, perearstidele, aga ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, piiripunktidele, sadamatele ning teistele eesliinil töötavatele inimestele."

Eriolukorra tööde juhina kinnitab lõpliku jaotuskava riigihalduse minister.

Tellimuse täitmisel oli omaette roll ka Eesti suursaatkonnal Pekingis, kes suhtles Hiina ametivõimudega ja abistas tollilubadega.

"Eesliinil olevatele inimestele nii tervishoius kui ka hoolekandes peavad olema tagatud vajalikud isikukaitsevahendid," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Riik hoiab pidevalt varudel silma peal ja töötame koostöös rahandusministeeriumi ja välisministeeriumiga mitmel rindel selle nimel, et isikukaitsevahendite tarned Eestisse oleksid pidevad ja ei tõrguks."

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu sõnul peaks saadetis oluliselt leevendama isikukaitsevahendite nappust, millega kasvava epideemia olukorras on vastamisi enamus Eesti eesliini töötajatest. "Sellest saadetisest on Eestile loodetavasti vähemalt mõneks ajaks abi," ütles Peedu.

"Kuna Hansapostil on Hiinast kauba tarnimisega aastatepikkune kogemus, pakkusime ennast appi, kui selgus, et kaitsevahendite kriis on tõsine ja neid tuleb minna hankima otse Hiinast," ütles Hansaposti juht Taavi Rajur. "Turu tundmise kogemus oli abiks, aga protsessi käigus tuli tõdeda, et praegu kehtivad džungliseadused ja olukord ei muutu tundidega, vaid minutitega. Situatsioonis, kus enamik kokkuleppeid ei kehti ja ülepakkumised toimuvad piltlikult öeldes otse maskitehase väravas ja sularahas, tuleb eriti tunnustada koostööd, mis tagas, et lennuk Hiinast kaubaga üldse startis. Eesti saatkonna abi oli hindamatu väärtusega ning suurepärane sünergia tekkis koostöös Läti Vabariigi ja Lauma Fabrics ettevõttega. Üksi tegutsedes poleks olnud keegi hankimises piisavalt tugev."