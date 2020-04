Esimeseks tähtajaks laekus maamaksu kavandatust vähem

Neljapäevase, 2. aprilli seisuga oli laekunud maamaksu 27 miljonit eurot, ütles maksu- ja tolliameti (MTA) avalike teenuste valdkonna juht Sander Aasna ERR-ile.

Arvestades, et 321 000 juriidilisel ja füüsilisel isikul tuleb maamaksu tasuda kogusummas 59,6 miljonit eurot ning 31. märtsiks pidi ära maksma vähemalt pool summast või kui maksu kogusumma jäi alla 64 euro, siis terve summa, näitab laekunud 27 miljonit, et kõik ei ole maamaksu õigeks ajaks ära maksnud. Kelle maamaks on 64 eurost suurem, peavad ülejäänud osa tasuma 1. oktoobriks.

Aasna sõnul oli neljapäeval 2020. aasta eest maamaks maksmata 73 805 inimesel kogusummas 5,5 miljonit eurot, mida on märksa rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Sellest ei saa siiski veel teha järeldust, et inimesed on tänavu maamaksu tasumisega lohakamad olnud, kuna vahepealsed muudatused registrites ei võimalda eelmise aastaga korrektset võrdlust, rõhutas ta.

Küll aga märkis Aasna, et kui inimesel on raskusi maamaksu tasumisega, siis tuleks see e-MTAs ajatada. Valitsuse otsusega on peatatud eriolukorra ajaks maksuvõlalt intressi arvestamine ja see kehtib ka maamaksu puhul ja eraisikutele.

MTA saadab järgmisel nädalal meeldetuletava e-maili või kirja neile, kellel tasumata.

Maamaks laekub terves ulatuses kohalike omavalitsuste eelarvesse.

MTA esitatud statistika kohaselt on enim maamaksu tasujaid Tallinnas (84 081), Tartus (17 199), Saaremaa vallas (15 054), Pärnus (14 588), Saue vallas (10 207) ja Harku vallas (10 069). Kõige vähem esitavad maamaksu teateid Ruhnu (83), Kihnu (180) ja Vormsi vald (667) ning Loksa linn (616).

Suurim maamaksu summa laekub Tallinnale (26 403 215 eurot), Viimsi vallale (2 540 258), Tartu linnale (1 931 264), Maardu linnale (1 752 592), Pärnu linnale (1 621 156), Saaremaa vallale (1 281 756) ja Harku vallale (1 259 502).

Ruhnu vald peaks maamaksust saama 2255 eurot ja Kihnu 2695 eurot, alla 100 000 euro saavad ka Loksa linn (54 900), Vormsi vald (56 565), Luunja vald (66 029), Võru linn (76 907), Muhu vald (83 959) ja Sillamäe linn (85 657).

Keskmine maamaks - kus on küll arvestatud nii füüsiliste isikute kui ka juriidiliste isikute maksusummasid - on kõige kõrgem Maardu linnas (469 eurot), Viimsi vallas (376 eurot), Tallinnas (314 eurot), Jõelähtme vallas (239 eurit), Saarde vallas (214 eurot), Rae vallas (165 eurot), Järva vallas (151 eurot) ja Mulgi vallas (146 eurot).

Kõige madalam keskmine maksusumma on Kihnu vallas (15 eurot), Ruhnu vallas (27 eurot), Luunja vallas (41 eurot), Muhu vallas (46 eurot), Kohila vallas (49 eurot), Narva linnas (53 eurot).

Aritmeetiline keskmine maamaks, kus on arvestatud nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute tasutavaid makse, on 155 eurot, kuid eraisikute maamaksu keskmine summa on 61 eurot.