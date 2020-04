Euroopa Komisjon vabastas meditsiiniseadmete impordi tolli- ja käibemaksust

Euroopa Komisjon vabastas ajutiselt tolli- ja käibemaksust liiduvälistest riikidest imporditud meditsiiniseadmed ja kaitsevahendid selleks, et aidata võidelda koroonaviiruse vastu.

Niisuguse ettepaneku tegid komisjonile liikmesriigid ja Ühendkuningriik.

Maksuvabastus muudab rahaliselt lihtsamaks arstide, õdede ja patsientide jaoks hädavajalike meditsiiniseadmete soetamise.

Tolli- ja käibemaksust vabastati maskid ja kaitsevahendid ning testikomplektid, hingamisaparaadid ja muud meditsiiniseadmed. Maksuvabastus kehtib esialgu kuus kuud, edasi on võimalik seda vajadusel pikendada.

"Praeguses hädaolukorras on ülioluline, et meditsiiniseadmed ja -vahendid jõuaksid kiiresti sinna, kus neid vajatakse. Vabastades sellised kolmandatest riikidest imporditud tooted tolli- ja käibemaksust, aitab Euroopa Komisjon teha need tooted paremini kättesaadavaks," ütles Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paol Gentiloni.

20. märtsil kutsus komisjon kõiki liikmesriike ja Ühendkuningriiki üles esitama taotlust loobuda tolli- ja käibemaksust kaitsevahendite ja muude meditsiiniseadmete importimisel kolmandatest riikidest. Kõik liikmesriigid ja Ühendkuningriik seda ka tegid.

Otsus jõustub tagasiulatuvalt 30. jaanuarist.