Prantsuse võimud annavad osale Calais' sisserändajaist ajutise elukoha

Ametnike sõnul kohaldatakse üleviimist vabatahtlikkuse alusel ning kriisiabitöötajad teevad kõigile ka tervisekontrolli, misjärel suunatakse COVID-19 sümptomitega inimesed edasi karantiini.

Linnalähedastes laagrites elavaid inimesi, kes on pikka aega oodanud lootusrikkalt Suurbritanniasse pääsemist, viivad juba kohale toimetatud bussid vastavatesse majutuskeskustesse.

"Kokku on valmis pandud 400 voodit ning me otsime võimalusi täiendavate kohtade leidmiseks," seisis valitsuse kohaliku esinduse avalduses.

Ametnike hinnangul elab Calais' ümbruses, La Manche'i tunneli lähistel umbes 650 sisserändajat. Abiorganisatsioonid hindavad migrantide arvu 1100-le.

Uudisteagentuuri AFP reedel sündmuskohal viibinud reporter ütles, et kaks bussi ootab laagripaiga juures, kus on juba tuvastatud kaks koroonaviiruse kandjat, kes suunati ka isolatsiooni.

Positiivse proovi andnute jaoks on valmis 20 karantiinikohta, ütlesid ametnikud.

Lähedalasuvas Grande-Synthe'is, kus valdavalt mahajäetud laohoonetes elutseb veel umbes 600 sisserändajat, korraldab politsei igapäevaselt külaskäike, et vabatahtlikkuse alusel julgustada inimesi sealtki ajutistesse kodudesse ümber kolima.

Abiorganisatsioonid on hoiatanud juba mitu nädalat, et pead-jalad telklaagrites koos elavad sisserändajad, kel puudub ligipääs kvaliteetsele veele, hügieeni- ja sanitaartingimustele, on väga suures ohus COVID-19 viirusse nakatumises.

Üleriiklik koduspüsimise üleskutse ja viirusesse nakatumise kartus on märkimisväärselt vähendanud sisserändajatega tegelevate vabatahtlike arvu ning tekitanud häireid ka toidujagamisele.