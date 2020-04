WHO ja IMF: elude päästmine on töökohtade päästmise eelduseks

Töökohtade päästmise eelduseks koroonaviiruse pandeemia ajal on elude päästmine, rõhutasid reedel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juhid.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ja IMF-i peadirektor Kristalina Georgieva ütlesid ühisavalduses, et viiruse kontrolli alla saamine on majandustegevuse taastamise eelduseks, kuigi õige tasakaalu leidmine on raske.

Maailmamajandus on saanud uuest koroonaviirusest ja sellega kaasnenud piirangutest raputava hoobi; enam kui pool maailma elanikkonnast elab mingit sorti liikumiskeelu all, mille eesmärk on tõkestada COVID-19 levikut.

Koroonaviiruse haigus COVID-19 on nõudnud üle terve maailma enam kui 50 000 inimelu. Nakkusjuhtumeid on kinnitatud andmeil üle miljoni.

"Ajal, mil maailm reageerib COVID-19-le, seisab iga riik silmitsi vajadusega ohjeldada viiruse levikut ühiskonna ja majanduse seiskamise hinnaga," ütlesid Tedros ja Georgieva Briti ajalehes The Daily Telegraph.

"Esmasel vaatlusel tuleb siin valida üks või teine: päästa elud või päästa elatised. See on valedilemma: viiruse kontrolli alla saamine on, kui üldse midagi, siis eeldus elatiste päästmiseks," lisasid nad.

"Selle ülemaailmse tervisekriisi ja maailmamajanduse saatus on lahutamatult põimunud. Pandeemia vastu võitlemine on majanduse taastumise eelduseks," kirjutasid nad.

"Meie ühine palve on see, et inimkonna ühel süngemal tunnil, aitaksid liidrid nüüd inimesi, kes elavad tärkavates majandustes."

Majandustegevus on langemas sügavustesse, ajal mil nakkused ja pandeemia kontrollmeetmed mõjutavad töötajaid, ettevõtteid ja tarneahelaid, samal ajal kui finantsvahendid on vähenemas, sõnasid nad.

Hetkel palub IMF-ilt erakorralist rahastust rekordilised 85 riiki, seisis artiklis. USA-s asuv finantsinstitutsioon on kahekordistanud oma hädaolukorra rahastamise mahte 50 miljardilt dollarilt 100 miljardile.