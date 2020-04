Uued piirangud kauplustes tulid kaupmeestele ootamatult

Osas kauplustes oli piiranguid pigem kerge täita, teistes kauplustes on lugu hoopis keerulisem.

Näiteks Tartu Aardla mini-Rimis seisis täna ukse peal teenindaja, kes luges, mitu inimest poodi sisenes ja mitu väljus. Kui 15 inimest poe kohta täis sai, pidid ostjad väljas järjekorras ootama. Veel reedese seisuga oleks teenindaja pidanud tegelema hoopis kauba väljapanemisega. Kaupluse juhatajal tuli aga töö kiiresti ümber korraldada.

"Kindlasti oli üllatus lugeda seda uudistest õhtul kell 19, et ega me mingit eelnevat teadet ei saanud. Et see laupäeva hommikust ka kohe kehtima pandid – see jõustamine ei pruugi alati olla nii lihtne," öeldi "Aktuaalsele kaamerale" Rimist.

Rimis anti reede õhtul juhised, et 15 inimest on maksimum, mis väikestesse Rimi kauplustesse tohib korraga sisse lubada. Samas on kaupluste juhatajad proovinud olla väheke loovamad ning lugenud pigem kärusid kui inimesi.

Eelkõige mõjutabki korraldus väiksemaid kauplusi, sest suurtes poodides on vahe hoidmine lihtsam.

Annelinna Prisma juhataja Kalvi Tagamets ütles, et neil on piisavalt palju pinda, et inimeste vahed oleksid kaks meetrit nii kassades kui riiuli vahel. "Konkreetselt Annelinna Prismas on natuke üle 13 000 ruutmeetri ehk see tähendab, et meil ühes ajaühikus võiks olla ümmarguselt 2000 klienti kaupluses, mis ei ole kunagi reaalne," märkis Tagamets.

Paljudes apteekides ja postkontorites on juba varem kehtestatud reegel, et teenindussaali võib siseneda üks inimene korraga. Näiteks aianduskeskus Gardesti uksel seisis lausa turvamees.

Gardesti juhataja Kristian Kalgas selgitas, et keskus on hästi avar ja seda muret, et liiga palju inimesi sisse tuleks, siiski ei ole. "Rohkem peame tähelepanu pöörama sellele, et inimesed ei koguneks populaarsemate toodete juurde, ja turvamees jälgib seda, töötajad jälgivad. Plaanime lihtsalt seda ala laiendada, kus on need kõige populaarsemad tooted. Kuigipalju saame ikkagi selle kauba paigutusega ka arvestada," rääkis Kalgas.

Kuna reedene korraldus oli paljude kaupmeeste jaoks ootamatu, on laupäeval kohandatud meetmed siiski ajutised. Uuel nädalal arutatakse juba täpsemalt, kas korraldus tähendab mõnda poodi lisatööjõudu palkamist ja kuidas ostlejate arvu siiski piirama hakatakse.