Eriolukorra tõttu on suurenenud nii ostukorvide suurus kui ka maksumus

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles ERR-ile, et võrreldes kriisiolukorrale eelnenud ajaga tehakse praegu kauplustes oluliselt suuremaid oste. Poodides käib palju vähem inimesi ning on näha, et riigi soovitustest peetakse ilusti kinni, ütles Veski. Ta lisas, et kui muidu on eestlastel harjumus pea igapäevaselt poes käia, siis nüüd planeerivad inimesed oma ostud nädala jagu ette.

"Kui paar erandpäeva märtsis välja arvata, on ostukorvi sisu suhteliselt sama struktuuriga, mis enne kriisi algust. Samal ajal on viimaste nädalate keskmise ostukorvi maksumus enam kui 50 protsendi võrra suurenenud," sõnas Veski.

Veski sõnul on olnud märtsis märgatav kasv kuivainete ja kauasäilivate valmistoitude ostmises. Nende kaupade osakaalud ostukorvis kasvasid kuu teises pooles pea viie- kuni kuuekordselt.

Ostukorvi suuruse muutumise tendetsi täheldas ka Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido. Ta ütles ERR-ile, et Coopi e-poest tellitakse korraga kaks korda rohkem kaupa kui enne eriolukorda.

"Esialgse ostupaanika ajal kadusid poelettidelt kuivained, purgisupid, konservid ning vetsupaberid," ütles Miido ning selgitas, et praeguseks on ostukorvide sisu muutunud sarnaseks kriisieelse ajaga.

Miido lisas, et samas on märgatud kasvu lihatoodete ostmises ning vähem on hakatud ostma valmistoitu lahtisest letist.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik ütles ERR-ile, et ka Maximale on silma jäänud muudatused inimeste ostukorvis. Kuna ollakse peredega kodus ja söögikohad on suletud, tehakse ilmselt enam kodus süüa, selgitas Laik.

"Seetõttu on suurenenud lihatoodete, munade, puu- ja juurviljade, külmutatud toodete, kuivainete ja konservide ost ning vähenenud kulinaaria ja valmistoidu, kala, saiakeste, kookide osakaal," ütles Laik.

Sarnaselt Coopile ja Selverile on ka Maxima kliendid hakanud käima poes vähem, aga ostma korraga suuremaid koguseid.