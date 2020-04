USA valitsus soovitas ameeriklastel väljas liikudes nägu katta

USA president Donald Trump teatas reedesel pressikonverentsil, et valitsus soovitab kõigil ameeriklastel kodust lahkudes nägu katta, et ohjeldada koroonaviiruse levikut.

"See saab olema selline vabatahtlik asi. Te ei pea seda tegema ja ma ise ei kavatse ka maski kanda, kuid mõned inimesed võivad seda tahta ja see on okei," sõnas president.

Trump sõnas, et inimesed ei hangiks meditsiinialal kasutuses olevaid makse, sest nendest on nüüd puudus.

Viimastel andmetel on riigis pandeemia algusest registreeritud 7077 surma COVID-19 tagajärjel. Nakatunud on 273 880 inimest.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio kutsus juba päev varem linlasi üles väljas viibides oma nägu katma. "See on näo katmine. See võib olla sall. See võib olla midagi muud, mida saate kodus ise valmistada," rääkis meer ajakirjanikele.

Linnapea pani samas südamele, et kaitsemaske ei peaks kasutama, sest need on vajalikud meditsiinitöötajatele.

Riigis on siiani jagatud nõuandeid, et nägu ei pea katma, kui ei ole just ise haigestunud ja see on kooskõlas ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ettekirjutustega. Samas on maailmas näo katmise ja maskide kasutamise kohta ka asjatundjate seas erinevaid arvamusi.

Trump ja tema Prantsuse ametivend Emmanuel Macron kutsusid reedel suurendama ÜRO rolli võitluses koroonaviiruse pandeemia vastu.

"Trump ja Macron pidasid telefonikõne ja arutasid P5 liidrite kokku kutsumist lähiajal, et suurendada ÜRO koostööd pandeemia alistamisel ja rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel," teatas USA presidendiadministratsiooni pressiteenistus. P5 on viis alalist ÜRO Julgeolekunõukogu liiget Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Venemaa ja USA.