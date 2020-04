Norra tervishoiuministri Bent Höie sõnul on nende riigis koroonaviiruse levik kontrolli alla saadud.

"Uued andmed näitavad, et iga nakatunu nakatab tõenäoliselt 0,7 inimest. See tähendab, et oleme koroonaviiruse leviku kontrolli alla saanud," vahendab Norra rahvusringhääling (NRK) Höie pressikonverentsil lausutud sõnu. "Enne karmide meetmete rakendamist nakatas iga nakatunu 2,5 inimest."

Kui arvutused peavad paika, ei tohiks koroonaviiruse puhang Norras enam kasvada ning haiglaravi vajajate hulk peaks hakkama langema, kirjutab NRK.

Höie sõnul ei tohi aga piirangutest kergekäeliselt loobuda. "Tänu nendele meetmetele oleme viirusest jagu saamas, seda tuleb meeles pidada," ütles Höie.

Norras kehtestati piirangud 12. märtsil ning praeguse seisuga kehtivad erimeetmed aprilli keskpaigani. Kolmapäeval otsustab Norra valitsus, kas eriolukorda on vaja pikendada või mitte.