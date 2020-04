Solbergi sõnul avatakse alates 20. aprillist lasteaiad, kuid eelnevalt tuleb kasutusele võtta kõik vajalikud meetmed, et takistada viiruse levikut. Valitsus otsustas, et kui mõnel lasteaial on taasavamiseks rohkem aega vaja, võivad nad selleks valmistuda kuni 27. aprillini.

27. aprillist avatakse algkoolid (1.-4. klass) ja osaliselt ka keskkoolid nendele õpilastele, kes on lõpuklassides. Lisaks avatakse osaliselt ülikoolid ning kõrg- ja ametikoolid.

20. aprillist tohivad töötamist jätkata üks-ühele kontakti nõudvad tervisetöötajad nagu näiteks psühholoogid, psühhiaatrid ja kiropraktikud, kui rakendatakse vajalikud meetmed, et viiruse levikut takistada. Sarnaselt neile tohivad 27. aprillist, aga võimalusel ka varem uksed taasavada ärid, kus on üks-ühele kontakt ehk näiteks juuksuri- või kosmeetikasalongid, eeldusel, et samuti on tagatud võikvõimalikud meetmed viiruse leviku vältimiseks.

Spordi- ja kultuuriüritused on aga vähemalt 15. juunini keelatud.

Taani plaanib lasteaiad ja algkoolid juba järgmisel nädalal avada

Taani teatas plaanist avada järgmisel nädalal lasteaiad, samuti algkoolid kuni 11 aasta vanustele õpilastele, hakates järk-järgult leevendama koroonaviirusega seotud liikumispiiranguid, kirjutab BNS.

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles esmaspäeva õhtul, et valitsus plaanib avada koolid kuni viienda klassini, sest noorte õpilaste eest hoolitsemise nõue on ühiskonnale suuremaks koormaks. Koolid taasavatakse 15. aprillil.

Frederiksen ütles, et restoranid, baarid ja kohvikud jäävad praegu veel suletuks. Ka kirikud, raamatukogud, spordiasutused ja ostukeskused jäävad suletuks vähemalt 10. maini.

Kuni 10. maini säilitab Taani ka piirikontrolli ja keelatud on enam kui kümne osalejaga kogunemised.

Frederiksen rõhutas, et piirangute järk-järguline leevendamine toimub vaid juhul, kui kinnitust leidnud COVID-19 nakkusjuhtumite arv püsib stabiilsena ning lihavõttepühade ajal ei toimu hüppelist nakatumiste kasvu.