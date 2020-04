"Välisilm" analüüsis viiruse levikut Hispaanias ja Itaalias

Kuigi mitmel pool Euroopas kõlavad lootusrikkad sõnumid, et koroonaviiruse levik on saadud kontrolli alla ja mõnes riigis kaalutakse juba ka piirangute leevendamist, pöördus Itaalia koroonasurmade statistika esmaspäeval taas tõusule, kui teatati 636 uuest ohvrist. "Välisilm" uuris koroonaviiruse levikut Hispaanias ja Itaalias, kus viirus enim laastamistööd on teinud.

Hispaania

Madridi muidu iga pühapäev nii tihedalt täis kirbuturg El Rastro on neljandat nädalat tühi ja jääb veel inimvaikseks järgmiseks kolmeks nädalaks, sest viirus on mõjunud laastavalt ja nii kaua kehtivad liikumispiirangud.

Märtsi lõpuks oli olukord mitmes Hispaania haiglas niivõrd kurb, et ühest uksest toodi haigeid sisse ja teisest uksest viidi siitilmast lahkunuid samal ajal surnukuuri.

"Olukord on õudne. Seal on väga vanad inimesed, kes on üksi, sest neil ei ole sugulasi. Mõned neist minestasid ja pidin neid aitama. Mul oli väga raske. Ma ei soovi seda kellelegi. Loodan, et kellelgi nii ei lähe," rääkis erakorralise meditsiini osakonna patsient Antonio Manuel Gutierrez.

Viirus on põhjustanud Hispaanias enam kui 12 000 inimese surma. 15. veebruarist alates, mil tuvastati kaks esimest nakatunut, on valitsus üha karmimaid liikumispiiranguid kehtestanud. Muu hulgas ei tohi alates 14. märtsist matustel osaleda ükski kadunukese lähedane. Katoliiklikus Hispaanias mõjub see eriti laastavalt.

Madridi munitsipaalkrematooriumisse ei mahu surnud ära ja ajutised surnukuurid luuakse jäähallidesse.

Valitsust võib süüdistada liiga hilja reageerimises, kuid suhtluspiirangud ja isolatsioon säästsid Hispaania hullemast. Üliraske aeg näitab esimesi märke möödumisest ja eelmisest neljapäevast alates langes surmade arv iga päev 100 võrra.

Kuidas hoida end selle kõige valguses mõistuse juures? Kolm korterikaaslast Madridis otsustasid reedel ja laupäeval kolmveerand tundi muusikat mängida vastavalt naabrite soovile. Arstide, politseinike tunnustamine on iseenesestmõistetav.

Itaalia

Hispaanias on praegu kõige rohkem nakatunuid Euroopas, kuid pikka aega olid maailma pilgud Itaalial, kus koroonaviiruse levik oli plahvatuslik ja ei näidanud kuni eelmise nädala lõpuni vaibumise märke.

21. veebruarist on viirus levinud Itaalias, mille valitsus ei osanud, nagu ka Hispaanias, kiirelt reageerida. 1. märtsist hakkasid haigestumised tõusma ja nädal hiljem kehtis karantiin kogu riigis.

Kui alguses suhtusid itaallased leebemalt piirangutesse, siis mida päev edasi, seda tõsisemalt neid võeti. Poes tohtis olla vaid teatud arv inimesi, teised ootasid pika vahega väljas.

Alguses oli haiguse levikuga suuri raskusi Itaalia põhjaosas, kuid hiljem laienes levik ka lõuna poole. Tõsi, mitte nii järsult, sest suhtluspiirangud hakkasid mõjuma.

Märtsi viimased päevad olid ohvriterohked. Bergamos toimusid matused iga poole tunni tagant ja vaid vähesteid lahkunuid said omaksed saatma minna.

Viirusega maadleva Lombardia kõrval Emilia-Romagnas otsustas üks onkoloog võimude heakskiidul ise haigete vanurite juurde minna ning tema kogemus näitab, et 100 patsiendist kümme vajasid hiljem kiirabi.

"Läheme patsiendi koju, külastame teda. Teeme rinnakorvi ultraheli, paneme kopsupõletiku diagnoosi. Jätame talle õige viirusevastase ravimi doosi seitsmeks-kaheksaks päevaks. Samuti jätame hapnikumõõtja ja õpetame, kuidas seda kasutada sõrme otsas. Anname ka mobiilinumbri, mis alati töötab, ning iga päev saadab patsient meile enda kohta informatsiooni," kirjeldas Picenzia haigla onkoloogia direktor Luigi Cavanna oma tegevust.

Selline lähenemine ei pruugi aidata kiire leviku korral, vaid esimeste sümptomite saabudes, kuid juba on teised regioonid võtnud Cavannaga ühendust, et ise samasugune kiirreageerimismeeskond kokku panna.

Cavanna rõhutas, et paljuski vajavad patsiendid suhtlemist isegi, kui ta tuleb oma õudses kostüümis.