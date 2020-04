"Välisilma" nädalaülevaade koroonaviirusest: piirangute lõdvendamine, vabandamine, süüdlaste otsimine

Maailm elab endiselt koroonaviiruse taktikepi all. "Välisilm" võttis taas kokku nädala jooksul viirusest mõjutatud sündmused, mille märksõnad on piirangute lõdvendamine, vabandamine, süüdlaste otsimine ning küsimus, kas juhtunust on ka midagi õpitud.

14. aprill

Nakatunute arv maailmas ületab kahe miljoni piiri.

Saksamaal kogunevad inimesed drive-in kinno. Pileti hind 15 eurot auto pealt. "Saame kodust välja tulla ja midagi muud näha. See on suurepärane idee ja paneb meid tundma, et oleme ühiskonnas koos," ütles üks kinokülastaja.

USA-s Iowas peab Haroldi nimeline mees 102. sünnipäeva. Sõbrad ja naabrid tervitavad autoparaadiga.

Ecuadoris on pandud vangid kirste valmistama. Türgis saadetakse paranenuid haiglast aplausiga koju.

McDonald's vabandab, kuna ilmneb, et Hiinas on ühe nende söögikoha uksele riputatud silt, mis keelab sisenemise mustanahalistele.

Soome president Sauli Niinistö hoiatab eelarvamuste kasvu eest, mis seotud vanemaealiste ja Uusimaa elanikega.

Itaalia, Austria ja Poola räägivad kaupluste avamisest. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul tehakse pärast 11. maid lahti koolid.

NATO annab teada oma abioperatsioonidest. "NATO liitlased teevad koostööd kriitiliste tarnete kohaletoimetamiseks kogu maailmast. Annetatud ja kohale toimetatud on sadu tonne meditsiinitehnikat. Liitlased jagavad nii meditsiinilisi teadmisi kui ka vaba haiglaruumi," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Vene välisminister Sergei Lavrov räägib Moskva abist Washingtonile. "Meditsiiniseadmed, lisamaterjalid ja individuaalsed kaitsevahendid saadeti USA-sse pärast presidentide Putini ja Trumpi kokkulepet. Donald Trump väljendas huvi sellise abi saamise vastu ja see saadeti USA-le," kõneles ta.

15. aprill

Euroopas on tuvastatud üle miljoni koroonaviirusesse nakatumise.

USA president Donald Trump peatab ajutiselt Maailma Terviseorganisatsiooni WHO rahastamise. Trumpi hinnangul on nad olnud ebaprofessionaalsed ja Hiina-meelsed.

Uus-Meremaa valitsus kärbib viiendiku võrra oma palku. Lõuna-Koreas peetakse pandeemiast hoolimata parlamendivalimisi.

Põhja-Koreas tähistatakse riigi rajaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva.

Taani avab koole. Hong Kongis pakutakse muusikaõpet koduukse ette sõitvates konteinerites.

Hiina valmistub Vene piiri ääres võitlema Venemaalt saabuvate koroonajuhtumitega. Toimetatakse kohale varustust.

Venemaal on liikumiseks vajalike lubade ja nende kontrollimise süsteem tekitanud liiklusummikud.

Hispaanias sureb viimase ööpäevaga 523 inimest. See on varasemast parem näitaja.

"Isoleerimismeetmed töötavad. Meil on olnud nakatunuid 35 protsenti uutest testidest ja täna on see 3 protsenti. Selle põhjuseks on ka suurenev testide arv. Me rakendame karme meetmeid, mis töötavad ja päästavad elusid," ütles peaminister Pedro Sanchez.

Soome teatab, et vajab hooajalisteks põllutöödeks välismaalt poolteist tuhandet abikätt.

Bulgaarias ületab uudistekünnise koroonapatsient, kes haarab takso ja põgeneb haiglast koju.

16. aprill

Mitmel pool Ameerikas nõuavad inimesed, et neid lastaks tagasi tööle. Briti põllumehed toovad lennukitega Ida-Euroopast abitöölisi.

Mures on ka Hispaania farmerid. "Meil on hakanud tekkima mure. See on töö, mille tavaliselt teevad ära välismaised hooajatöötajad ja sel aastal ei ole nad tekkinud olukorra tõttu kohale jõudnud. Küüslaugu koristamine nõuab palju tööjõudu ja me ei tea, kes seda tegema hakkab," ütles farmer Jose Maria Suarez Monedero.

Viirusega suhteliselt hästi toime tulnud Jaapan on uue puhangu tõttu mures.

Peaminister Shinzo Abe kuulutab välja eriolukorra kogu riigis.

Venemaa president Vladimir Putin teatab 9. mai paraadi edasilükkamisest. "Juba praegu peaksid algama ettevalmistused 9. mai paraadiks. Kuid epideemiaga, mille haripunkt pole veel möödas, seotud riskid on endiselt äärmiselt suured," ütles Putin.

Taanis tervitatakse 80-aastaseks saanud kuningannat lauluga distantsilt.

Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen vabandab Itaalia ees. "Jah, on tõsi, et keegi polnud selleks tegelikult valmis. Samuti on tõsi, et polnud piisavalt kohalolekut, kui Itaalia vajas abistavat kätt juba alguses. Jah, ja seetõttu kogu Euroopa palub südamest vabandust," sõnas Leyen.

17. aprill

4,5 miljardit inimest ehk 60 protsenti maakera elanikkonnast istub kodus isolatsioonis.

Hiina korrigeerib oma koroonanumbreid. Surmade arv Wuhanis suureneb 50 protsendi võrra. Eriti just Donald Trump on rõhutanud, et Hiina vassib andmetega.

"Oleme märganud, et ka mitu teist riiki ja regiooni on oma nakkusandmeid parandanud. Hiina valitsuse tegevus on olnud alati avatud, läbipaistev ja vastutustundlik ning hoidnud Maailma Terviseorganisatsiooni ning asjasse puutuvaid riike ja piirkondi asjakohaseid epideemia olukorraga kursis. Ja rahvusvaheline avalikkus on seda täielikult tunnustanud," ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Zhao Lijian.

Donald Trump avaldab kolmeosalise plaani USA majanduse järk-järguliseks avamiseks. Hõredamini asustatud osariigid võiks kohe tavaellu naasta.

Koroonakriisiga väga hästi toime tulnud Singapur kogeb uut nakatumiste lainet, mille on toonud võõrtöölised.

Saksamaa teatab, et nakatumiskordaja on riigis langenud 0,7-le. "Haiguspuhang on tänaseks taas kontrolli all ja juhitav. Pean väga julgustavaks seda, et alates 12. aprillist paraneb rohkem inimesi kui nakatub. Praegu on meil enam kui 80 000 inimest 130 000-st paranenud, toetudes Robert Kochi instituudi andmetele," rääkis Saksamaa terviseminister Jens Spahn.

Prantsusmaa haiglatesse on saabunud teatav rahu pärast tormi, kuid hirm tuleviku pärast on jäänud. "Probleem on selles, et me ootame endiselt, kas tuleb teine ​​laine või mitte. Tõsi on see, et praegused piirangud aitavad vältida seda võimalikku teist lainet, kuid me pole kindlad, kas kolme nädala või kuu pärast ei tule taas juurde uusi patsiente," rääkis arst Jean-Luc Le Guillou.

Rootsis on koroonaviiruse tõttu surnute arv ületanud 1400 piiri. Karme piiranguid seal pole, kuid see ei tähenda, et elu sujuks tavapäraselt.

"See on müüt, et Rootsis jätkub elu nagu tavaliselt. Paljud inimesed on jäänud koju ja on lõpetanud reisimise, paljud ettevõtted on kokku kukkumas, ennustatakse dramaatilist tööpuuduse tõusu. On suur hulk uusi määrusi ja soovitusi, mis mõjutavad kogu ühiskonda, ka inimeste eraelu. Rootsi pole täielikult suletud, kuid paljud Rootsi ühiskonna osad on suletud. Paljud rootslased on rängalt kannatanud," rääkis välisminister Ann Linde.

On ikkagi reede ja Barcelonas lüüakse rõdudel lahti pidu.

18. aprill

Euroopas on COVID-19 tõttu surnud 100 000 inimest. See on peaaegu kaks kolmandikku kõigist surmajuhtumitest maailmas.

USA president Donald Trump süüdistab Hiinat viiruse levitamises ja ei välista võimalust, et see on ikkagi pärit laborist. "Kui nad seal Hiinas tegid seda teadlikult, siis igatahes. Kui see oli viga, noh, siis oli see viga. Aga kui nad sellise vastutuse teadlikult võtsid, jah, siis peavad sellel ka tagajärjed olema," ütles Trump.

Aafrikas on viirusepuhang hoo sisse saanud. Nakatunuid on ametlikult üle 20 000, surnuid üle 1000. "Viimase nädala jooksul on minu enda mandril, Aafrikas kasvanud ametlike nakatumisjuhtumite arv 51 protsenti ja surmajuhtumite arv 60 protsenti," tõdes WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

19. aprill

Uus rekord Venemaal. Nakatunuid lisandub ööpäevaga enam kui 6000. Õigeusklikel on ülestõusmispühade aeg. President Vladimir Putin pöördub rahva poole. "Kogu valitsus töötab metoodiliselt, sujuvalt ja vastutustundlikult. Olukord on täielikult kontrolli all. Kogu meie ühiskond hoiab kokku seismaks ühise ohu vastu," kõneles Putin.

New Yorgis on puhang langustrendis. Itaalias sureb ööpäevaga 433 inimest. See on viimase nädala madalaim ohvrite arv.