Venemaa korraldab oma riigipüha tähistamiseks Soomes 13 üritust

Märtsis korraldas Vene kultuuriministeerium oma veebisaidil hanke tähtpäeva tähistamiseks erinevates riikides, plaanides selleks tänavu riigieelarvest kulutada 49,35 miljonit rubla ehk umbes 580 000 eurot. Peaaegu pool sellest rahast suunatakse Soome, kus Venemaa kavandanud 33 välisüritusest toimub 13.

Vene kultuuriministeerium vastas Soome ringhäälingule Yle, et Venemaa ja Soome kultuurikoostöö arendamine on üks nende rahvusvahelise tegevuse prioriteete ja lisas, et "sündmuste arv ja toon määratakse kindlaks Venemaa saatkonna toel" ja "koostöös Soome kolleegidega", kuid ei täpsustanud, kellele konkreetselt viitab.

Hanke kohaselt saadetakse Soome 22,2 miljonit rubla ehk umbes 260 000 eurot. Venemaa plaanib Soomes korraldada kuus näitust, kolm kirikukoori esinemist, kaks "dialoogi", kontserdi ja juhtiva kunstniku töötoa.

Projekti õigustatakse vajadusega "jagada riikide vahel sügavat ajaloolise ja vaimse sideme keskset ideed" ning "tugevdada sõprust ja naabrussuhteid Soome ja Venemaa rahvaste vahel". Lisaks tutvustatakse soomlastele vene kultuuri ja selle rahvusvahelist mõju.

Ministeerium rõhutab, et kõigil üritustel oodatakse ka soomlastest osalejaid ja need tõlgitakse soome keelde. Venemaa loodab, et Soome meedia kajastab sündmusi, kuid täpsustab, et sellega tegelema hakkavad "ajakirjanikud ja uudisteteenistused tuleb eelnevalt heaks kiita".

Eriline staatus antakse vaimsetele sündmustele, sealhulgas kolmepäevasele kristlastevahelisele konverentsile ja näitusele, mis keskendub "ida ja lääne vahelisele vaimsele dialoogile", märkis Vene ministeerium.

Venemaa kultuuriministeeriumi lubab sündmuste täpsed kuupäevad teatada hiljem "vastavalt üldisele epidemioloogilisele olukorrale maailmas".

Venemaa päeva tähistatakse alates 1992. aastast, sellega märgitakse Vene NFSV riikliku suveräänsuse väljakuulutamist 1990. aastal.