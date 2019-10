NYT: Venemaal on Euroopa õõnestamiseks eraldi salajane üksus

Ajaleht New York Times kirjutab värskes artiklis, et lääneriikide luureametnikud on jõudnud järeldusele, et viimastel aastatel Venemaaga seostatud vaenulike ja destabiliseerivate operatsioonide taga on üks Vene sõjaväeluure GRU struktuuri kuuluv salajane üksus ehk üksus 29155.

Praeguseks on üksust seostatud nii destabiliseerimiskampaaniaga Moldovas, mürgitamisjuhtumiga Bulgaarias, riigipöördekatsega Montenegros ja Skripalide vastu tehtud keemiarünnakuga Ühendkuningriigis. Ekspertide hinnangul näitab see, kuivõrd ulatuslikult on Kreml võtnud eesmärgiks lääneriikides kaost külvata, kirjutab New York Times.

Kuigi eelpool mainitud juhtumeid seostasid lääneriikide luureteenistused Venemaaga juba alguses, peeti neid esialgu eraldiseisvateks juhtumiteks. Nüüd on aga jõutud veendumusele, et nii need juhtumid kui ka tõenäoliselt paljud teised on osa tihedalt koordineeritud ja jätkuvast kampaaniast Euroopa destabiliseerimiseks.

Lääne luureametnike sõnul on Üksus 29155 tegutsenud vähemalt 10 aastat, kuid selle olemasolu avastati alles üsna hiljuti. New York Times on pikas artiklis rääkinud sellel teemal luureametnikega neljast lääneriigist.

Tähelepanuväärne on see, et kui näiteks GRU küberüksused 26165 ja 74455, mis olid seotud sekkumisega 2016. aasta USA presidendivalimistesse, tegutsesid peamiselt Moskvas ehk oma sihtmärkidest kaugel, siis üksuse 29155 liikmed, kelle seas on ka autasustatud sõjaveterane, liiguvad valeidentiteetide all Euroopas ringi ning nende tegemiste kohta teab väga vähe ka ülejäänud GRU.

Samuti paistab olevat tegu väga omavahel seotud grupiga. Näiteks ühel fotol on näha, kuidas üksuse juht kindralmajor Andrei Averjanov poseerib oma tütre pulmas kõrvuti polkovnik Anatoli Tšepigaga, kes on üheks Skripalide ründamisega seostatud isikutest.