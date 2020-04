Helme sõnul langetas koalitsiooninõukogu sellise otsuse vaadates tööturu ennustusi, finantsmeetmete mõju kestust ja mõju pikemas perspektiivis kogu ühiskonnale. Otsuse kohaselt pikendatakse põllumajanduses hõivatud võõrtööliste Eestis töötamise võimalust kuni 31. juulini.

Seejärel on põllumajandussektoris tööle asunud välismaalastel aega pöörduda oma koduriiki tagasi kuni 31. augustini.

Helme sõnul tegi valitsus analüüsi, et kui praegu toetada ettevõtteid, kus käibed kahanevad ja koondatakse, siis hoiab riik mingit sissetuleku stabiilsust järgmise paari kuu jooksul.

Helme nentis, et kuna vähemalt osad praegu niiöelda tööpausil olevad inimesed loodavad jätkata oma senisel töökohal, siis need inimesed ei lähe ilmselt maapiirkondadesse põllumajandusettevõtetesse tööd otsima ning see saigi valitsuse otsuse kaalukeeleks.

"Me ei tea, millal mingi normaalsus taastub ja seetõttu anname võimaluse oma toidutootjatele kasutada praegu Eestis olevat tööjõudu veel mõnda aega," märkis Helme.

Helme: põllumehed elavad eilses päevas

Samas märkis Helme, et põllumehed ei kipu aru saama, et ülemaailme majanduskriis tabab ka neid ning peagi polegi neil nii palju töötajaid vaja. Helme sõnul on näha, kuidas nõudluse kahanemine põllumajanduses on mitmes riigis juba tohutu. "Minu ennustus on, et põllumajandustootjad seisvad peagi silmitsi väga tõsise vajadusega oma toodangu mahtu kahandama hakata. Nad peavad sellest endale aru andma," ütles Helme.

"On selge, et majanduskriis teeb omad korrektiivid ka põllumajandussektoris. Praegu on mul tunne, et põllumajandus sektoris ettevõtjad elavad mingil määral eilses päevas - et nõudlus jääb samaks nende toodangule, et tööjõuvajadus jääb samaks, ja mitte midagi ei ole vaja muuta, paneme aga täiskäigul edasi. Ainult, et tee lõpeb ära," rääkis Helme.

Mart Helme osutas oma poja, rahandusminister Martin Helme öeldule, et osad põllumajanduslikud suurettevõtjad on väga oskuslikult lobitööd teinud ja jääb mulje, et nemad on kriisis kõige suuremad kannatajad. "Lõpetage ära. Meil on hotellid sadade kaupa kinni, meil on tuhanded turismitalud, kellel ei ole ühtegi klienti sel suvel ette näha, meil on toitlustusettevõtted surnud. Mis need inimesed peavad tegema?" küsis Mart Helme.

Helme ütles veel põllumeestele: "Ma saan aru, et neil on raske, aga kes on öelnud, et elu peab kerge olema?"