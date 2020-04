Erakorraline olukord Lätis pidanuks lõppema 14. aprillil. Seda pikendades arvestas valitsus epidemioloogide soovitusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestiga võrreldes on Läti seis parem - ligi 22 600 testist on olnud 548 positiivset, surnud on kaks inimest, haiglaravil olijaid on üle 40, neist raskes seisundis kolm.

Samas püsivad need numbrid tänu rangetele kaitsemeetmetele.

"Piirangud, mida me kõik ühiselt oleme kehtestanud - hoida distantsi, mitte kohtuda teiste inimestega ja olla koos mitte rohkem kui kahekesi -, on andnud tulemusi. Need toimivad. Kuid kõik see kahjuks ei tähenda, et oht oleks möödas. Oleme veel selle epideemia tormituules," ütles peaminister Krišjanis Karinš.

Läti otsustas ka Riia erakorralised valimised lükata septembri algusse. Partei Koosmeel on teinud ettepaneku neist üldse loobuda ja valida Riia uus duuma järgmisel aastal korraliste valimiste aegu.

Kriisiajal oluliselt reklaamitulu kaotanud meediaväljaannete toetuseks eraldati üle kahe miljoni euro. Otsus puudutab vaid erameediat, avalik-õigusliku televisiooni ja raadio olukorda hinnatakse pärast kriisi lõppu, kuid eeldatavasti tuleb ka sinna eraldada reklaamitulu vähenemise tõttu vähemalt 1,5 miljonit eurot lisaks.