Kuna Lätis on kehtestatud eriolukord ja lennujaama tegevus on sisuliselt täiesti peatunud, on lennujaama juhatus sunnitud alustama ametiühingutega läbirääkimisi koondamiste üle, ütles Karnite.

Praegu töötab Riia lennujaamas umbes 1200 inimest.

Lennujaamas tegutsevad lennufirmad on teatanud pea kõigi lendude tühistamisest kuni juunini. Läti riiklik lennufirma airBaltic kavatseb tühistada umbes pooled kuni 31. oktoobrini plaanis olnud lennud.

Riigifirmana ei saa Riia lennujaam taotleda oma töötajatele seisakuhüvitisi, kuid lennujaamal on olnud piisavalt reserve töötajate tööl hoidmiseks kuni praeguse eriolukorra perioodi lõpuni 14. aprillil, ütles pressiesindaja.

Lätis kehtestati koroonaviiruse leviku takistamiseks 13. märtsist kuni 14. aprillini eriolukord, mille ajal on muu hulgas keelatud kogu rahvusvaheline reisiliiklus. Peaminister Krišjānis Kariņš ütles esmaspäeval, et eriolukorda plaanitakse kuu võrra pikendada.

Lennujaama juhatus rõhutas, et kõik koondatud töötajad võetakse pärast kriisi laabumist ja lennundussektori normaalse tegevuse taastumist tööle tagasi.