Pärnus astuvad kohtu ette surnukuuri süütamises süüdistatavad

Mullu augustis puhkes Pärnus matusebüroo Viimne Tee Sillutise tänava kabelis tulekahju ja kohe selgus, et tegu on süütamisega. Politsei tegi süütaja tabamiseks tõsist tööd ja oktoobri lõpus süütamises kahtlustatav Edgar Põldsam vahistati.

Menetluse käigus tuli välja, et võõrast vara hävitama läks Põldsam tuttava Silver Sarapiku ettepanekul. Süütamisega põhjustati kabeli omanikule rohkem kui 40 000 euro suurune kahju.

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe sõnul pole seni tuvastatud tegelikku motiivi, miks Põldsam selle süütamise toime pani.

"Selles mõttes ei ole päris korrektne öelda, et isikud panid selle süütamise toime nii-öelda konkurentsi tingimustes. Me võime nii oletada, aga see ei ole menetlusega tuvastatud. Mõlemad isikud olid küll seotud konkureeriva matusebürooga. See konkureeriv äriühing otseselt selle süütamisega seotud ei ole," rääkis Tuulemäe.

Veel on Põldsamile esitatud süüdistus laibarüvetamises, sest krematooriumis töötades pildistas ta kaht tuhastamisele toodud surnukeha. Prokuröri sõnul on mõlemad mehed kohtueelses menetluses oma süüd tunnistanud. Teisipäevasel eelistungil pandi paika, et asja arutamine algab oktoobris.