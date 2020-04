Koroonaviiruse kolle Wuhan avanes välismaailmale

Keelu keskööl jõustunud tühistamine lõpetab Hubei provintsi pealinnas enam kui kaks kuud väldanud isolatsiooni, mis algas valitsuse pretsedenditutest piirangutest jaanuari lõpus.

Tõendatult terved Wuhani elanikud saavad nüüd lahkuda linnast, mille rongi- ja lennuühendused on taas avatud. Lahti on ka linna viivad teed.

Ametiisikute hinnangul lahkub Wuhanist kolmapäeval rongiga 55 000 inimest.

Umbes 11 miljoni elanikuga Wuhan sulgus koroonaviiruse leviku takistamiseks välismaailmale 23. jaanuaril. Elu linnas on seejärel juhtinud äärmiselt ranged piirangud, mis on nakkusjuhtumid linnas langusesse pööranud.

Viimaste nädalate jooksul on piiranguid järk-järgult leevendatud. Inimesed on lubatud tööle, kui nad saavad tõestada, et on terved. Ka linnasisene bussi- ja metrooliiklus toimib jälle.

Kuigi liikumine välja on nüüd avatud, püsivad mitmed piirangud riigi sees endiselt jõus ja näiteks elanike liikumist piiratakse. Üks inimene majapidamise kohta tohib lahkuda kodust kaheks tunniks päevas elamurajoonides, kus ei ole uusi nakkusjuhtumeid avastatud viimase kahe nädala vältel. Inimesi ärgitatakse endiselt vältima tarbetut väljas liikumist.

Wuhanis on epideemia ajal surnud üle 2500 inimese, mis teeb 77 protsenti kõigist Hiina surmajuhtumitest.

Hiinas oli teisipäev esimene päev epideemia ajal ilma ainsagi koroonasurmata. Viimastel nädalatel on kohalike nakatumiste hulk olnud äärmiselt väike ja suurem osa tuvastatud uutest juhtumitest on leitud välismaalt naasnud hiinlastel.

Hiina ametnikud on siiski endiselt ettevaatlikud ja naasmine normaalsesse ellu on vaid osaline.

"Wuhani avamine ei tähenda, et kõik on möödas. See ei tähenda ka, et lõdvendaksime epideemia ohjeldamise meetmeid," lausus Wuhanis epideemia kontrollimise eest vastutav ametiisik Luo Ping kohalikule telekanalile.

"Kutsume kodanikke endiselt üles valvsusele epideemia suhtes. Ärge minge välja, kui see ei ole hädavajalik ning hoidke minnes ees näomaske."