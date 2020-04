Ekspertideni jõudnud andmed ei luba oletada, et koroonaviirus COVID-19 ilmus tänu inimese eesmärgistatud tegevusele, ütles Genfis ajakirjanikele Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Fadela Chaib.

"Kõik võimalikud tõendid osutavad, et viirus on loomset päritolu, see ei ole kusagil laboris või mujal muudetud või konstrueeritud viirus," edastas ta sõnad ajaleht The Guardian.

Pressiesindaja märkis, et esialgu ei ole selge, mil viisil viirus liigitõkke ületas, kandudes algselt kandjalt üle inimelanikkonnale. Chaib lisas, et sel juhul pidi viirus kasutama vaheperemeest.

Telejaam Fox News edastas varem anonüümsust palunud allikatele viidates, et USA-s uuritakse pingsalt, kas viirus COVID-19 võib pärineda Wuhani laborist, kuigi seda ei peeta tõenäoliseks.