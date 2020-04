Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Timo Harakka sõnul hakkab lennufirma Finnair vastavalt kokkuleppele Soome valitsusega lendama Tallinna ja Helsingi vahel.

Tallinna lennujaamast öeldi ERR-ile, et neile teadaolevatel andmetel alustab Finnair lendamist Tallinna-Helsingi liinil alates 16. aprillist üks kord nädalas neljapäeviti. "Alates 14. maist on Finnair öelnud, et lendab liinil juba kaks korda päevas," ütles lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

ERR on kommentaari saamiseks pöördunud ka Finnairi poole.