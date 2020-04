Maailmas leviva koroonaviiruse tõttu on lennuliiklus suuresti peatatud või piiratud. Balti riikides on igapäevased lennud pea peatunud, lennata saab ainult Euroopa raames ja sihtkohti on väga vähe. Soomes ja Rootsis aga käivad lennud veel suhteliselt tihedalt ja sihtkohti on üle maailma.

Neljapäeval, 16. aprillil, taastatakse piiratult lennuliiklus Tallinna ja Helsingi vahel. Finnairi lend hakkab lendama kord nädalas neljapäeviti ja piletite ost käib ettevõtte kodulehelt.

Tallinna lennujaamast on eriolukorra ajal piiratud regulaarsusega lennud toimunud Frankfurdi ja Minski vahel. Mõlemate sihtkohtade vahel toimub liiklus kolm korda nädalas.

"Frankfurt on kindlasti üheks oluliseks sõlmpunktiks ja suure ühenduste arvuga lennujaamaks Euroopas. Täna on oluline, et kõik eestlased, kes on teistes riikides, saaksid võimalusel koju naasta," ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ERR-ile, lisades, et Minski puhul on oluline võimaldada ka Eestis viibivatel välismaalastel kodumaale naasmist.

Leedu lennuliiklus on täielikult peatatud, Lätist saab erandlendudega veel Euroopasse

Leedu lennujaamad on juba kümme päeva olnud vaiksed. Valitsuse poolt kehtestatud reisikeeld on jõustunud ning riigis on keelatud reisimine lennukite ja laevadega. Erandiks on ainult laevareisid Saksamaalt Kielist Klaipedasse.

Leedu valitsus on pikendanud riiklikku eriolukorda 27. aprillini ning sellega seoses on tühistatud kõik lennud lennujaamade lennuplaanides.

Erinevalt Leedust on Lätis lendamine veel võimalik. Seda aga väga väikese sagedusega ja lendudega, millele on Läti transpordiministeerium andnud loa. Regulaarsed rahvusvahelised lennud on Lätis peatatud.

Lennuliiklus põhjamaades püsib tihe, Helsingist ja Stockholmist väljub teisipäeval kümneid lendusid

Kuigi Soome välisministeerium juhendab inimesi mitte reisima, on lennuliiklus Helsingi lennujaamas püsinud eriolukorra ajal suhteliselt tihe. Pühapäeval saabus Helsingi lennujaama 23 lendu.

Sihtpunktide nimekirjas on mõned siseriiklikud lennud, kuid Soomesse saabusid nädalavahetusel lennud nii Londonist, Pariisist kui ka Dohast.

Teisipäeval on Helsingi lennujaamast planeeritud 17 väljumist, sihtkohtadeks Stockholm, Alicante, Pariis, Berliin, Zürich, London, Malaga, Brüssel, Amsterdam, Frankfurt ja Mariehamn. Siseriiklikult saab Soomes lennata Kuopiosse, Oulusse, Rovaniemisse.

Koroonaviiruse tõkestamiseks leebeid piiranguid rakendav Rootsi ei ole rakendanud piiranguid riikidevahelisele transpordile. Rootsi välisministeerium soovitab inimestel mõelda oma reiside tähtsuse ja vajaduse peale.

Tühistatud on Rootsi rahvusvahelise Stockholmi Arlanda lennujaamas teiste riikide piirangute tõttu osa lendusid. Samuti on huvi puudumise tõttu tühistatud üksikuid siseriiklikke lendusid.

Stockholmi Arlanda lennujaamas ja Helsingi lennujaamas on viiruse leviku tõkestamiseks piiratud kasutatavate väravate arvu, mõlemas lennujaamas kasutatakse reisimiseks üht terminalihoonet.