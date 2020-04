Reps: projektsioone vaadates saaks mai alguses osaliselt elu taastada

Saatejuht Liisu Lass küsis Repsilt, milliseid indikaatorid valitsus vaatab, et hinnata viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute kaotamist. Minister viitas professor Irja Lutsari teadlaste töörühma projektsioonidele ja lisas, et valitsus jälgib kindlasti uute nakatunute arvu, uusi koldeid.

Reps märkis, et võimalik on ka liikumispiirangute osaline lõdvendamine maakonnapõhiselt.

Kõige suurem murekoht on Repsi sõnul kasvav kolle Saaremaal. Võimalik, et Saaremaal liikumispiirangud kaovad hiljem, kui teistes Eesti maakondades, ütles ta.

Reps rääkis ka valitsuses neljapäeval kaalumisel olevast koolide töö osalisest taastamisest alates mai keskpaigast.

1. mai ei ole Repsi sõnul enam tõenäoline tähtaeg, küll aga 15. mai ehk üks kuu praegusest hetkest.

"Kui tuua koolirahvas tagasi kooli, siis räägime umbes 100 000 inimesest, kes kohe liikuma hakkavad, toob ühistranspordi täis, kahe meetri reeglit pole võimalik enam täita," selgitas Reps, kui suur muutus koolide käimapanekuga kaasneks.

Reps lisas, et ka riskirühmade tervise huvides on rahulik üleminekuperiood, kus palju valikuid jääb koolide ja õpetajate endi teha. Distantsõppe võimalus koolidele jääb.

Valitsus arutab koduõppe lõpetamise võimalusi neljapäeval. Reps käib seal eelistatud variandina välja koduõppe osalise lõpetamise alates 15. maist. Koolid tahavad küll kindlustunnet konkreetsete kuupäevade näol, et plaane teha, kuid kui 15. mai valitsuse istungil ära kinnitatakse, jääb sellele juurde ikkagi klausel, et kui mai alguses on selge, et pandeemia numbrid alla ei lähe ja eritingimusi 15. maist leevendada ei saa, ei saa ka koduõppe järk-järgulist lõpetamist tulla.