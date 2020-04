Nädalaga on töötute arv kasvanud 2600 võrra

Kui eelneval kahel nädalal on keskmine töötuks registreerunute arv olnud 2100 ringis, siis sel nädalal on end töötuks registreerinud 2600 inimest. Kuigi arv on tõusnud, mängib selles rolli ka kuu algus, kuhu ettevõtted on oma koondamised jätnud, lisas Paavel.

"Eriolukorra perioodis on meie poole pöördunud 57 ettevõtet ja see puudutab kokku 1200 inimest. Enamus praegu puudutab majandus- ja toitlustusettevõtteid, aga sel nädalal on olnud just hotellidest mitu teadet," ütles Paavel, lisades, et enim töötuid on juurde tulnud Harjumaal, kus teenindussektor on kõige rohkemalt esindatud.

Esmaspäeval avab töötukassa portaali, kus tööandjad saavad hakata taotlema töötasu hüvitisi. Portaalis on olemas vajalikud viited, materjalid ja toetavad küsimused, et avalduste tegemine oleks võimalikult lihtne protsess ettevõtjale, ütles Paavel.

Töötasu hüvitamiseks hinnatakse tööandjaid kolme tingimuse põhjal:

- Ettevõtte käive või tulu on langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.

- Tööandjal ei ole kokkulepitud mahust tööd anda vähemalt 30 protsendile töötajatest.

- Ettevõte on pidanud vähendama 30 protsendi töötajate töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Kui kolmest tingimusest kaks on täidetud, on tööandjal õigus töötasu hüvitamist taotleda. Samuti loodab Paavel, et saadakse hakkama ainult e-portaaliga, aga erivajadusel on võimalik saata vajalikke dokumente ka paberkandjal.