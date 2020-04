Euroala majandus on enneolematus krahhis, selgub uuringufirma IHS Markiti neljapäeval avaldatud andmetest.

"Euroala majandust tabas aprillis koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks võetud meetmete tõttu suurim äritegevuse ja tööhõive langus ajaloos," teatas firma.

IHS Markiti ostujuhtide indeks (PMI) kukkus aprillis rekordmadalale 13,5 punktile, võrreldes märtsi 29,7 punktiga. Alla 50 punktine näitaja viitab langusele.

IHS Markiti teatel sai enim kannatada teenustesektor, seejuures läks kõige halvemini restoranidel ja turismivaldkonna firmadel.

Langust nägi aga ka töötlev tööstus, mida kimbutas töötajate ja materjalide nappus ning tarneahelate häired.

Tööhõive kukkus teist kuud järjest. IHS Markit märkis, et teenustesektoris kadusid töökohad aegade kiireimas tempos ning töötlevas tööstuses kiireimas alates 2009. aasta aprillist.

"PMI uuringust ilmnev euroala äride kokkuvarisemise ulatus on tohutult palju suurem, kui miski mida on nähtud viimase rohkem kui 20 aasta vältel, kui andmeid kogutud on," ütles IHS Markiti peaökonomist Chris Williamson.

"Languse raevukus on ületanud seda, mida enamik ökonomiste võimalikuks pidasid," lisas ta.