USA-s on koroonaviirusesse surnud üle 10 000 inimese

Marylandi osariigis Baltimore'is asuv ülikool, mis on hoidnud silma peal koroonaviirusega seotud numbritel üle ilma, märkis USA-s tuvastatud nakkusjuhtumite arvuks 347 003 ning surmajuhtude arvuks 10 335.

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo pikendas koroonaviiruse pandeemia keskmes rakendatud piiranguid selle kuu lõpuni.

Cuomo ütles esmaspäeval, et viirusesurmade arv New Yorgis on olnud kaks päeva stabiilne. Ta teatas samas, et õppeasutused ja mittehädavajalikud ärid peavad jääma suletuks 29. aprillini.

"Praegu ei ole aeg lõdvaks lasta," sõnas Cuomo ajakirjanikele.

Osariigis on COVID-19 tõttu haiglates 16 837 inimest, neist 4504 intensiivravis. 13 366 patsienti on viirusest terveks saanud.

New Yorgi osariigis on kinnitust leidnud 130 689 inimese nakatumine uude koroonaviirusesse, haigus on nõudnud 4758 inimese elu. Ööpäevaga kerkis viirusesurmade arv 599 võrra.

Koroonaviirus on nõudnud esmaspäevahommikuse seisuga maailmas üle 70 000 inimelu.

70 009 viirusohvrist on 50 215 surnud Euroopas, näitavad valitsuste ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmed.