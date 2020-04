Video | Põlluallikas tekkis mitme asjaolu kokkusattumisel

Uurimine näitas, et Alutaguse vallas Ratva nõiakaevu lähistele põllule tekkinud ülevooluala on põhjustatud mitme asjaolu kokkusattumisest.

"Käesoleval juhul on allika tekke põhjuseks vana puurauk, karstiala ja Viru kaevanduskäikudesse kogunev vesi," kommenteeris olukorda Eesti Energia maavarade valdkonna keskkonnajuht Kalmer Sokman.

2013. aastal suletud Viru kaevanduse madalamasse ossa koguneva liigvee ühes kohas maapinnale tulekuks valmis 2018. aastal toruallikas ehk kahe nõia kaev. "Tegime selle parimasse võimalikku kohta, arvestades, et maapind jääks kuivaks ja oleks ligipääsetav loodushuvilistele," sõnas Sokman.

Kui algse plaani kohaselt oleks pidanud Ratva toruallikad hoidma piirkonna põllud ja metsad liigveest puutumata, siis juba eelmisel talvel hakkas 700 meetrit Ratva nõiaallikatest eemal Kiiklas asuval põllul tulema vesi maapinnale. Sel kevadel oli vee kogus juba nii suur, et see ohustas ka naaberpõldu. "Maaomaniku kaevatud kraav juhib liigvee põllult metsaserva kuivenduskraavi, seega allikas ei tohiks lisaks ilule pakkuda muresid, pigem kuivendab ta seda põlluala. Juba on pakutud allika nimeks piiriallikas või põlluallikas," ütles Kalmer Sokman.

Põldude kuivendamiseks eelmisel laupäeval hädakraavi kaevanud Andri Rego loodab, et asi aastatega hullemaks ei muutu. "Eks see lahendus esialgu sobib. Kui mu põld kuivaks jääb, siis võibki nii jääda," ütles Rego.

Ratva kahe nõia kaevu ja Kiikla põlluallika video