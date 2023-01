Sulailmad panid Ratva kahe nõia kaevu tööle

Sulailmad on pannud tööle Ida-Virumaal Alutaguse vallas Ratva külas asuvad toruallikad.

Vanadesse kaevanduskäikudesse koguneva vee kindlas kohas maale juhtimiseks ehitatud kaks 40-meetrist toru kannavad rahvasuus nime kahe nõia kaev.

Liigvee ajal vihtlema hakkavatel nõidadel on praegu head ajad, sest plusskraadid on pannud lume sulama ja lisaks on olnud vihmased ilmad.

Ratva toruallikad ehitati selleks, et kaevandusvesi ei uputaks veerohkel perioodil põlde ja metsi.