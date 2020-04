Ratva kahe nõia kaev sai ootamatult uue kaaslase

2018. aasta suvel Eesti Energia ja Alutaguse valla koostöös valminud Ratva toruallikad ehk Ratva kahe nõia kaev pidi päästma piirkonna põllud ja metsad suletud Viru kaevandusse kogunevast liigveest. Ootamatult on aga vesi veel ühest kohast hakanud maapinnale tulema, nii et hullema ärahoidmiseks pidid põllumehed oma jõududega hädakraavi kaevama.

"Ega looduse vastu ei saa," nentis esmaspäeva pärastlõunal kohta vaatamas käinud Eesti Energia maavarade valdkonna keskkonnajuht Kalmer Sokman. Ta ei osanud esmapilgul öelda, mis on ülevoolu tekitanud. "Peame uurima, mis võis selle põhjustada. Kahtlustan, et siin on vana puurauk, mis kaevandusalade uurimiseks umbes poolsada aastat tagasi puuriti. Põhjuseks võib olla ka karstiala, kust vesi on maapinnale saanud, või siis on tegu nende mõlema asja kokkusattumusega."

Alutaguse valla keskkonnaspetsialisti Martin Milleri sõnul on teema põhjalike kommentaaride andmiseks veel liiga värske. "Selge on see, et koostöös Eesti Energiaga peame probleemile mõistliku lahenduse leidma," ütles Miller.

Selleks, et 2013. aastal suletud Viru kaevandusse kogunevad liigveed ei uputaks piirkonna põlde, otsustas Eesti Energia Ratvasse ehitada toruallikad, kust kahe 40 meetri sügavusele ulatuva toru abil tuuakse maapinnale kaevanduskäikudesse jõudnud liigvesi, mis voolab seejärel kraavist ojja, ojast jõkke ja jõest Soome lahte.

2018. aasta jaanuaris uputas vesi põlde ja metsi ning Eesti Energia tunnistas siis, et vesi tuli pinnale liiga vara, sest arvutuste kohaselt pidi see juhtuma aasta hiljem. 2018. aasta suvel valmiski vee pinnale juhtimise süsteem, mida on varem kasutatud ka Jõhvi vallas Kose külas Ahtme kaevanduse aladel. Tuhala nõiakaevu eeskujul on rahvasuu hakanud kutsuma Kose külas asuvat kaevu maapinnale tulevate torude arvu järgi kolme nõia kaevuks ja Ratva toruallikad on saanud kahe nõia kaevu nime. Tänu lihtsale asukohale on Ratva kahe nõia kaevust saanud ka populaarne turismiobjekt. Eesti Energia on sinna teinud parkla, paigaldanud infotahvli ja koht on valgustatud.

Kui algsete arvestuste järgi pidi Ratva kahe nõia kaevu võimsusest piisama, et liigvee korral kaevandusvesi välja juhtida, siis elu on näidanud, et ta tungib pinnale veel vähemalt ühest kohast. Ratva toruallikatest 300 meetri kaugusel põllul tuli vesi pinnale juba eelmisel aastal, kuid sel aastal oli väljatuleva vee hulk veelgi suurem ja ohustas juba ka naaberpõldu. Nii kaevati põllumaade omanike eestvedamisel eelmise nädala laupäeval põllule ajutine kraavi, mida mööda pääseb vesi kuivenduskraavi. " Õnneks tuleb vesi maapinnale kuivenduskraavi lähistel, seega suuremat kahju ta teha ei saa. Oleme tänulikud põllumeestele, kes esmase lahenduse leidsid," ütles Kalmer Sokman.