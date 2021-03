Kevadine sulaaeg on tööle pannud Ida-Virumaa vanadest kaevanduskäikudest vett maale toovad toruallikad, mida rahvas kutsub nõiakaevudeks. Uudistajate sõnul on looduses käimine mõnus ajaveetmisvõimalus, eriti arvestades praegust keerulist perioodi, kus paljud tegevused on piiratud.

Alutaguse vallas asuv Ratva kahe nõia kaev tegutseb kolmandat kevadet. Hea ligipääsu tõttu on ta veerohketel aegadel muutunud üheks Ida-Virumaa populaarsemaks vaatamisväärsuseks.

"Ida-Virumaal on hästi palju põnevaid kohti. Konkreetselt selle koha avastasin ma eelmisel kevadel. Juhuslikult nägin: inimesed Facebookis postitavad. Vaatasin kaardi pealt, kus asub. Tulin siia ja see oli fantasiline. Siis muidugi purskas vett vähe rohkem," rääkis foto- ja videograaf Allan Oja.

Seda, miks kaevu vaja on, teavad isegi lapsed. "See päästab põllumehi ja see on nii tore, et see siin meil üldse on. Ja sealt maa alt tuleb seda vett, et uputusi ei tuleks nii palju," oskasid öelda kohalikud lapsed Kennert ja Lisabella.

"Kui kaevandus suleti, siis ujutas vesi põllud üle ja siis otsustati siia puurida kaks umbes 50-meetrist auku. Pandi poolemeetrise läbimõõduga torud maa sisse. Ja nüüd see vesi kaevanduse šahtidest purskab siia üles," rääkis Oja, kes toruallikate tekkeloo kohta leidis teavet infotahvlilt.

Ratva kaevust veidi raskemini leitav on Jõhvi vallas Kose külas juba aastaid suurvee ajal veemänguilu pakkuv kolme nõia kaev.