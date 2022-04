Ida-Virumaa vanast kaevandusalast saab suurvee ajal vaatamisväärsus

Kui argipäeviti on rahvasuus kahe nõia kaevu nime kandvate allikate juures veel vähe uudistajaid, siis nädalavahetusel on Alutaguse valda Ratva külla oodata vähemalt üht ekskursioonibussi.

"Populaarseks teeb selle mitu asjaolu. Esiteks see, et neid on näha vaid kindlal perioodil ehk siis nüüd, tulge kõik ja vaadake. Täpselt nii nagu Soomaal on viies aastaaeg, mis hakkab kohe pihta. Ja teine asi on see, kuidas nii võimsalt purskab välja vett maa alt välja," rääkis Alutaguse matkaklubi tegevjuht Ingrid Kuligina.

40 meetri sügavusele ulatuvate torude abil tuuakse suletud Viru kaevanduse käikudesse kogunev vesi maapinnale, vastasel juhul uputaks liigvesi põlde ja metsi.

"On öeldud, et võib-olla ei peaks tutvustama selliseid kohti, et see on seotud kaevandamisega ning see pole puhas loodus. Aga siis ma ütlen, et sel juhul ei tohiks me üldse ajaloo-objekte tutvustada. See on ka meie ajalugu, meie elu, see käib meiega koos. Loomulikult tuleb seda näidata ja sellest rääkida ning rääkida mitmetest külgedest," ütles Kuligina.

Lisaks pildistamisele võib kaevuvett ka juua, aga mitte liiga palju, sest vesi on väga sulfaatiderikas.