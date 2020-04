Leedu tegi ettepaneku luua Rail Balticu järelevalveks ühiskomitee

Leedu transpordiministeeriumi sõnul oleks ühise järelevalvekomitee eesmärk tagada projekti selge juhtimine. Strateegiline kontroll projekti üle, selle juhtimine ja lahendused jääksid riikide pädevusse.

Ministeerium lisas, et ajal mil Baltimaad jätkavad kõnelusi projekti elluviimise mudeli üle, ei tohiks kõrvale kalduda eesmärgist projekt õigeaegselt valmis saada.

"Me tunnistame, et Rail Balticu juhtimismudelit tuleb optimeerida, et see oleks efektiivsem. Me oleme valmis käivitama lähiajal riigihanked raudteeliini ehitamiseks Kaunasest Läti piirini ja alustama ehitust 2021. aastal," ütles transpordiminister Jaroslav Narkevic.