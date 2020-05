Mart Helme: tänu EKRE-le on Rail Balticu projekt seisma pandud

Tegelikkuses Rail Balticu projekt seisab, ja see on suurel määral tänu sellele, et EKRE on selle seisma pannud, ütles Tre raadio saates "Räägime asjast" EKRE esimees, siseminister Mart Helme.

Helme sõnul on nii nende erakonna pooldajad kui kriitikud viimasel ajal tähelepanu juhtinud sellele, et nad pole oma valimislubadusi täitnud, sealhulgas pole seisma pandud Rail Balticu projekti.

"Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid ja saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab. Ja see on suurel määral tänu sellele, et me oleme ta seisma pannud," lausus Mart Helme.

EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme lisas, et kuigi Rail Balticu projekti raha eest on tehtud juba asju, pole raudteest endast veel märkigi.

"Rail Balticus tehaks asju, mis on meie majandusele kasulikud niikuinii. Kuhu on kulunud tänaseni kulutatud Rail Balticu raha? Viaduktidele ja trammiliinile Tallinnas. Kui Rail Balticu ülejäänud osa kunagi ei tule, siis lennujaama sõitev trammiliiin – mina arvan , et meile on hea, et see on. See on tehtud Rail Balticu rahadega. Rail Balticu raudteed meil ei ole, seda ei ole hakatud ehitama. Loosungina on ju hea öelda, et näe, Rail Balticu raha on kulutatud, aga kui detailidesse minna ja vaatame, kuhu on kulutatud... Me ikka üritame selle eest, et kulutada asjade peale, mis on meile kasulikud ja ei aita seda raudteed ehitada tegelikult," rääkis Martin Helme.