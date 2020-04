Kaubavedu ja kaubavedajate transport riikide vahel jätkub ja mõlemas suunas. Piirang ei puuduta kaubavedajaid, laevade meeskonnaliikmeid, vahetusmeeskonnaliikmeid, laevade tehnilisi hooldusmeeskondi, laevatehaste töötajaid.

Soome ei võimalda laevaga saabunud reisijate pääsemist riiki koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmena. Praeguse info kohaselt kehtib piirang 13. maini.

Samamoodi ei võta laevad jalgsi või autoga reisijaid peale Rootsist Soome suunduvatel laevadel.

Reisijaid ja sõidukiga reisijaid võetakse endiselt peale Soomest Eesti ja Rootsi suunal.

Piirang Soome suunal reisijate veoks kehtestati kõigile laevafirmadele, mis opereerivad laevu Soome ja lähiriikide vahel.

Seega on alates laupäevast reisivõimalused Eesti-Soome vahel väga piiratud. Võimalus on lennata ning Finnair on kinnitanud, et hakkab lendama Tallinna ja Helsingi vahelt vastavalt nõudlusele.

Kõik transiitreisijad, kes soovivad kaugematest riikidest Soome kaudu Eestisse naasta, saavad seda jätkuvalt teha. Tallink on näiteks kinnitanud, et autoga ja jalgsi reisijad võetakse Helsingist Tallinna suunal peale. Välisministeerium soovitab võtta juba asukohariigis lennukile minnes kaasa tõend, et lõppsihtkoht on Eesti – näiteks laevapilet.

Neile, kes reisivad Helsingi-Tallinn-Helsingi suunal vältimatu töölkäimise eesmärgil ja kaubaveo teostamiseks, peavad oma õigust reisida piiril tõendama. Neil reisijatel tuleb lisaks passile või ID-kaardile kaasas kanda ka reisi eesmärgi tõendamiseks asjakohast dokumenti, näiteks töölepingut. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve.