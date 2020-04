Soome valitsuse kehtestatud reisipiirangute tõttu on ka Soome enda kodanikele jäänud kodumaale pääsemiseks vaid harvad lennuliinid või põhjapolaarjoone kanti jääv maismaapiir Rootsi ja Norraga.

11. aprillil kehtestatud täiendavad reisipiirangud laevaliikluses lõpetasid igasuguse reisijateveo Eestist, Rootsist ja Saksamaalt Soome suunas. Laevadele pääsevad kuni 13. maini ainult kaubavedajad, laevameeskonna liikmed, laevaehitustehaste töötajad ja lootsid.

Reisijateveo keeld Soome suunal on absoluutne, st ei sõltu inimese kodakondsusest ega elukohast. Nii on Soomest saanud üks rangemalt piiratud sisenemisega riikidest Euroopas - ka Soome enda kodanike võimalused kodumaale pääseda on ülimalt ahtad.

Iseenesest on ka erakorralises olukorras õigus Soome territooriumile siseneda kõigil Soome kodanikel ning registreeritud elamisõigusega isikutel. Kuna laevadele aga pileteid ei müüda, on ainuke võimalus lennata või ületada Rootsi ja Soome vaheline maismaapiir põhjapolaarjoone lähistel.

Sõiduk laeva, ise lennukisse

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Linki sõnul on koos sõidukiga Eestisse "lõksu" jäänud Soome kodanikud hakanud kasutama kodumaale pääsemiseks uut meetodit.

Sõiduk pannakse laevale, mis selle Helsingisse veab. Inimene aga lendab Finnairiga, mis praegu küll hõredalt, aga siiski, Tallinna ja Helsingi vahel kurseerib.

"Reisijaid ei ole meil lubatud vedada, nende sõidukeid aga tohime. Sõidukite ülevedu ongi pärast 11. aprilli märkimisväärselt kasvanud," nentis Link ERR-ile.

Aprilli esimese kolme nädalaga on Tallink Eestist Soome vedanud kolm korda rohkem juhita sõidukeid kui selle aasta veebruaris.

Rootsis niidab koroonaviirus inimesi kordades rohkem

Eestis elab umbes 9000, Rootsis aga 120 000 Soome kodanikku. Aprilli alguses võis Soome ajakirjanduses kohata lugusid, mille kohaselt oli eriti just lühemat aega Rootsis elanud soomlaste hulgas neid, kes kavatsesid koroonakriisi tõttu Soome sõita.

Rootsi on valinud naaberriikidest erineva lähenemise epideemiasse. Covid-19 levik ning suremus on vähemalt seni olnud Rootsis mitu korda kõrgem kui Soomes.

Rootsis on surnud 154 koroonaviirusega nakatunut miljoni elaniku kohta, Eestis on see näitaja 30, Soomes umbes 20.