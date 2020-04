ÜRO: Liibüa pealinnas Tripolis on miljonid inimesed veeta

"Üle kahe miljoni inimese, kaasa arvatud 600 000 last, kes elavad Tripolis ja selle ümbruses olevates linnades, kannatavad juba pea nädal aega kestnud veekatkestuste tõttu," ütles Yacoub El Hillo reedel tehtud avalduses.

Olukorras, kus Liibüa võitleb koroonaviiruse pandeemia peatamisega, olles ametlikult teatanud ühest surmajuhtumist ning 24 nakatunust, "on ligipääs veele ja elektrile elude päästmiseks olulisem kui kunagi varem", ütles Hillo.

"Sellised teod, kus kollektiivselt karistatakse miljoneid süütuid inimesi, on kohutavad ja peavad kohe lõppema."

Liibüa rannikulinnad saavad oma vee läbi Suure Inimkäte Loodud Jõe, endise diktaatori Muammar Gaddafi ajal ehitatud hiigelprojekti, mis toob vee Nuubia põhjaveekihist Liibüa kõrbesse.

Torudevõrgustiku blokeerisid Tripolist 350 kilomeetri kaugusel kagus Shwerifis Liibüa keskvõimuga konfliktis olevale väepealikule Khalifa Haftarile lojaalsed relvarühmituse liikmed.

Rühmitus on pealinna veevarustuse katkestanud ka mitu korda varem, nõudes oma Tripolis kinni peetavate pereliikmete vabastamist.

"Kõik läbirääkimiskatsed pole seni toonud vaidlusse lahendust olukorras, kus miljonid liibüalased peavad olema ilma veeta," ütles Hillo. "Vett ei tohiks kunagi kasutada ei surveavalduse ega sõjarelvana."

Hillo sõnul langeb see "kohutav tegu" kokku ka voolukatkestustega, mis on seotud ühe teise vaidlusega.

Üks teine relvarühmitus sulges gaasitorustiku, mis varustas Liibüa lääneosas asuvaid elektrijaamu. Sabotaaži tulemusel on riigi lääne- ja lõunaosas leidnud aset ka voolukatkestused.

Alates Gaddafi kukutamisest ja hukkamisest NATO toel korraldatud ülestõusu tagajärjel 2011. aastal, on riik olnud pidevas kaoses.

Haftar ründas Tripolit mullu aprillis, et võtta see üle ÜRO tunnustatud valitsuse käest. Konfliktis on saanud surma sadu inimesi ning 150 000 inimest on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma.