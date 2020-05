Tegemist on esimese korraga, mil ÜRO esindajad on kinnitanud esmalt USA meedias esitatud väiteid, et rühmitus toetab Liibüa väepealikku Khalifa Haftari.

Moskva on eitanud seotust Wagner Groupi saatmisega Liibüasse.

Wagner Group on hämara taustaga julgeolekuvaldkonna erafirma, mille tuhanded alltöövõtjad on usutavasti osalenud sõjalistes konfliktides nii Süürias, Ukraina idaosas, Kesk-Aafrika Vabariigis kui mujalgi.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik ütles AFP-le, et rühmitus on "tööriist Kremli Liibüa-poliitikas".

Wagneri rühmituse juhiks peetakse "Putini koka" hüüdnime all tuntud mõjukat ärimeest Jevgeni Prigožinit.

ÜRO raporti kohaselt on palgasõdurite kohalolu täheldatud Liibüas alates 2018. aasta oktoobrist, ütlesid AFP-le tundmatuks jääda soovinud diplomaadid, kuna dokumenti ei ole veel ametlikult avaldatud.

"Wagner on pakkunud tehnilist tuge militaarsõidukite parandamises, osalenud lahingoperatsioonides ning võtnud osa mõjutamisoperatsioonidest," seisis raportis.

Lisaks on Vene firma palgasõdurid seotud märksa spetsiifilisemate sõjaliste ülesannetega, näiteks võtavad osa suurtükiväelaste eelluurest, tegeledes muuhulgas ka elektroonilist laadi vastumeetmetega või tegutsevad snaipritena.

Ekspertide sõnul ei ole võimalik tuvastada sõltumatult, kui palju Wagneri palgasõdureid Liibüas täpselt on, ent hinnanguliselt võib nende arv olla 800 ja 1200 vahel.

ÜRO Julgeolekunõukogule 24. aprillil esitatud raporti kohaselt on siiski Wagneri ja Haftari väejuhatuse vahel hõõrumisi.

Teksti näol on tegu ajakohastatud versiooniga ÜRO iga-aastasest detsembris edastatud raportist, mis tõi esile välismaiste relvastatud üksuste olemasolu nii Tšaadis kui Sudaanis, ehkki siis ei mainitud Wagnerit nimeliselt.

Raport kinnitas veel ühe Vene julgeolekuvaldkonna erafirma Russkije Sistemõ Bezopasnosti (RSB) osalust Liibüas, märkides, et viimased pakuvad sõjaväelennukitele hooldus- ja remonditeenuseid.

Samas on vaatlejatel raporti kohaselt pilk peal veel kahel organisatsioonil - Moran Security Groupil ja Schit Security Groupil.

Haftari-meelsed jõud on pidanud lahinguid pealinna Tripoli vallutamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuselt (GNA) juba enam kui aasta.

Välisriikide sõjavägede sekkumine on konflikti raskendanud, näiteks Araabia Ühendemiraadid ja Venemaa toetavad Haftari, samas kui Türgi toetab GNA tegevust.

Jaanuaris Türgi ja Venemaa osalusel sõlmitud relvarahu on korduvalt rikutud.

Wagneri osaluse konfliktis tõid esmakordselt päevavalgele The New York Times ja The Washington Post eelmisel aastal. Kui esimene neist hindas Wagneri palgasõdurite arvu 200 kanti, siis viimase hinnangul võib see number ulatuda mitme tuhandeni.

ÜRO raport ei soovita sanktsioone ühegi rühmituse vastu ega ühtki tegevust nende seotuse tõkestamiseks.

Raportis, mille teisipäeval esitas ÜRO peasekretär António Guterres ÜRO Julgeolekunõukogule ning mille koopia sai AFP, mainis samuti võõrriigi palgasõdureid, ent ei nimetanud neist ühtki rühmitust nimeliselt. Samuti ei olnud selleski ülevaates soovitusi palgasõdurite vastu tegutsemiseks.