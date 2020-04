Eesti Konjunktuuriinstituut on saanud valmis oma kevadise majandusprognoosi, kuid praeguses eriolukorras on Marje Josingu sõnul muutusi majanduses ennustada väga keeruline.

Eesti Konjunktuuriinstituudi juhataja Marje Josing ütles ERR-ile, et kui eriolukord lõppeb 1. mail, võib ennustada, et Eesti majandus kukub viis protsenti.

Josing rõhutas, et majandust tervikuna ei mõjuta ainult olukord Eestis, vaid oluline on jälgida, mis saab ka teistes riikides.

"See on ajalooliselt väga unikaalne situatsioon, kus riigid ise seiskavad massiliselt üle maailma ettevõtluse, et päästa inimelusid" ütles Josing ja lisas, et tavapäraste prognooside tegemine on praegu kasutu.

Josing ütles, et prognooside tegemine oleks kõvasti kergem, kui viirus oleks üle maailma ühtlaselt levinud, kuid see liigub lainetena ning pole teada, kas see võib pärast kadumist tagasi tulla.

Josingu hinnangul võib viirus majandust jääda mõjutama veel mitmeks kuuks.

Josing annab esmaspäeval kell 14 majanduse väljavaadete teemal ka pressikonverentsi, mida saab otsepildis jälgida portaalis ERR.ee.