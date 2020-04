Kujunenud olukorras on suurem majanduslangus paratamatu. Kõik majandussammud ja -meetmed, mida valitsus on juba teinud või alles planeerib ja astub tulevikus, on suunatud nende mõjude leevendamisele, ütles peaminister Jüri Ratas lisaeelarve üleandmisel riigikogus peetud kõnes.

Neljapäeva hommikuks on Eestis tehtud 15 725 testi koroonaviiruse tuvastamiseks, millega on diagnoositud 858 haigestunud inimest. See moodustab viis protsenti kõigist testitutest.

Viimase ööpäevaga analüüsiti 1372 proovi, millest positiivseks osutus kuus protsenti ehk 79 testi. Haiglaravil viibib praegu 85 inimest, kellest intensiivravi vajab 16. Soovin neile kõigile südamest tervenemist. Haiglast välja on saanud 45 inimest.

Paraku oleme COVID-19-le kaotanud ka 11 eestimaalast. Avaldan kõigi nende lähedastele ja tuttavatele südamest kaastunnet.

Maailmas kokku on registreeritud enam kui 937 000 haigusjuhtu, millest Euroopas umbkaudu 500 000. Haigusest paranenud on praegu 200 000 inimest ning sellele on oma elu kaotanud rohkem kui 47 000 inimest.

Maailma Terviseorganisatsioon hindas kolme nädala eest koroonaviiruse leviku ülemaailmseks epideemiaks. Euroopa ja maailma riigid on viiruse vastu võitlemiseks seadnud sisse erakordseid kitsendusi, et oma inimeste elu ja tervist kaitsta. Need avaldavad omakorda kõigi regioonide ja terve maailma majanduse tavapärasele toimimisele harukordset mõju.

"Nakatumiste arvu tõus on püsinud stabiilne ning oleme suutnud vältida kardetud eksponentsiaalset kasvu."

Eesti kuulutas koroonaviiruse laia leviku tõttu 12. märtsi öösel samuti välja eriolukorra ning kehtestas piirangud, mis muutsid oluliselt meie kõigi harjumuspärast elukorraldust. Viirusevastast võitlust juhtivat valitsuskomisjoni nõustav teadusnõukoda on seni hinnanud Eesti samme viiruse leviku piiramisel õigeteks ja tulemuslikuks. Nakatumiste arvu tõus on püsinud stabiilne ning oleme suutnud vältida kardetud eksponentsiaalset kasvu.

Valitsus jätkab neljapäevasel kabineti nõupidamisel arutamist järgnevate sammude astumiseks COVID-19 viirusega võitlemise osas. Kui piirangud töötavad ning me kõik võtame neid tõsiselt, näitavad meie teadlaste prognoosid, et suudame haiguse levikut kontrollida ja tagada oma meditsiinisüsteemi toimetuleku.

Kõik kirjeldatu on kontekst 2020. aasta lisaeelarve üleandmisele ning aruteludele auväärses riigikogus ja terves Eesti ühiskonnas.

Rahandusministeerium tutvustas kolmapäeval valitsuskabinetile enda majandusprognoosi, mis erineb oluliselt veel mõne aja tagustest ja oluliselt optimistlikumatest hinnangutest. Aprilli alguses hindavad ministeeriumi analüütikud Eesti selle aasta sisemajanduse koguprodukti languseks kaheksa protsenti. Selles hinnangus ei ole siiski arvesse võetud lisameetmeid, mille eesmärk on prognoositava majanduslanguse leevendamine.

Kujunenud raskes olukorras on juba saanud väga valusaid lööke mitmed meie majandussektorid, nagu majutus- ja toitlustusettevõtted, meelelahutus või veondus. Üldine tarbimise vähenemine, vajalike tarneahelate katkemine ning laialdased rahalised raskused ähvardavad samas ka teisi valdkondi, mille kaotused on seni olnud väiksemad.

Meie majanduse taastumise alguspunkt ja kiirus sõltuvad paljudest teguritest, mida on praeguses olukorras väga raske täpselt mõõta. Suutmata praegust olukorda ja lähima aja arenguid täpselt määrata, on raske leida ka prognoosimudelit, millega meie tulevikku hinnata.

Taastumine sõltub esiteks muidugi sellest, kui kaua praegused koroonaviiruse tõkestamiseks seatud piirangud kestavad. Nii meil kui ka teistes riikides. Samuti on väga oluline säilitada selle kestel võimalikult suurel määral meie inimeste igapäevased sissetulekud, ettevõtete elujõud ning kõigi julgus tarbida ja majandustehinguid teha.

"Me oleme teinud ning meil tuleb veel teha kulutusi, mis on otseselt seotud praeguse tervishoiukriisi lahendamise ja eriolukorras riigi valmisoleku tagamisega."

Riigieelarve ja -rahandus saavad samal ajal suuri lööke nii tööjõu- kui ka tarbimismaksude väiksema laekumise tõttu. Lisaks peame arvestama kasvavate väljaminekutega sotsiaalvaldkonnas ja tervishoius, mis moodustavad riigi igapäevastest kuludest niigi kõige suurema osa. Me oleme teinud ning meil tuleb veel teha kulutusi, mis on otseselt seotud praeguse tervishoiukriisi lahendamise ja eriolukorras riigi valmisoleku tagamisega.

Me oleme viirusevastases võitluses teinud selge valiku ja see valik on üks ja ühene: hoida meie inimeste elu, meie inimeste tervist ning selle tõttu kannatavad meie majandus ja rahandus.

Erinevatel hinnangutel võib praeguses kiiresti süvenevas kriisis tõusta meie tööpuudus kümne ning majanduslangus ulatuda kaheksa või enama protsendini. Pean väga oluliseks rõhutada, et see kõik ei leia aset ainult meie enda otsuste ja rakendatud piirangute tulemusena.

Eesti on väike ja avatud majandusega riik. Seetõttu tingib suure osa kaotusest meie peamiste kaubanduspartnerite, terve Euroopa ja suurte maailmamajanduste olukord ning väljavaated. Peale Eesti piiride on suletud ka ülejäänud Euroopa. Lisaks pingutustele Eesti töökohtade säilitamisel ja sisenõudluse ergutamisel puudutab meid oluliselt terve Euroopa majandus ja maailmaturu nõudlus.

Kujunenud olukorras on suurem majanduslangus paratamatu. Kõik majandussammud ja -meetmed, mida valitsus on juba teinud või alles planeerib ja astub tulevikus, on suunatud nende mõjude leevendamisele. Me peame oma tööinimesi ja ettevõtteid toetama, et meid tabanud langus oleks laugem, taastumine kiirem ning suudaksime raskustest väljuda võimalikult väikeste kahjudega.

Riigikogule esitatud 2020. aasta lisaeelarve maht on ligikaudu 2,6 miljardit eurot. Selles sisaldub valitsuskabinetis 19. märtsil vastu võetud majandusmeetmete pakett, millega toetame meie ettevõtteid KredExi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu.

Samuti kajastub selles Eesti Töötukassa tööturu toetus, haigushüvitised ning maksualased soodustused. Eraldame lisaeelarvega ka tervishoiule koroonaviirusega seotud erakorraliste kulude katmiseks kolmeks kuuks rohkem kui 200 miljonit eurot.

Peale selle käsitleb eelarve pikema mõjuga meetmeid, nagu maksuvõlgade ajatamine ja kogumispensioni II samba sissemaksete ajutine peatamine. Samamoodi ettevõtete ja üksikisikute jaoks olulised aktsiisilangetused ning ka viiruse leviku tõkestamise tõttu ära jäänud ürituste otseste kulude ja saamata jäänud tulude osaline kompenseerimine.

"Meie soov on ka toetada just neid kohalikke omavalitsusi, kus on täna liikumispiirangud. Jah, ma räägin eeskätt Eestimaa saartest."

Me soovime lisaeelarvest toetada meie kohalikke omavalitsusi, kes on kõige lähemal meie inimestele ja nende muredele. Me soovime toetada kohalikke omavalitsusi ja palume riigikogu nõusolekut, et toetada kohalikke omavalitsusi läbi kriisiabimeetmete ja läbi investeeringute. Meie soov on ka toetada just neid kohalikke omavalitsusi, kus on täna liikumispiirangud. Jah, ma räägin eeskätt Eestimaa saartest.

Selles lisaeelarves näete ka IT-arenduse, haridus- ja teadusvaldkonda ning ka teistesse valdkondadesse panustamist, mis on seotud eriolukorraga ja on seotud erakorraliste kuludega.

Ma tänan siiralt Eestimaa inimesi, kes on praegu koroonaviirusevastase võitluse esiliinil. Ma tunnustan ka kõiki teisi, kes neid oma igapäevase tööga toetavad. Lugupidamist ja tänu väärivad kõik eestimaalased, kes oma igapäevase vastutustundliku käitumisega viiruse levikut kontrolli all hoiavad.

Ma tänan südamest kõiki inimesi, kes neid ebamugavusi ja kitsendusi trotsides on tegelikult kodus, ei kohtu inimestega, ei tee lähikontakte. See on kindlasti ebamugav ja suur pingutus, aga aitäh neile!

Ma olen südamest tänulik ka kõigile poliitikutele, nii Reformierakonnale, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale, Isamaa Erakonnale, Keskerakonnale, aga ka nendele erakondadele, kes on väljaspool riigikogu.

Ma olen tänulik nii opositsioonile kui ka koalitsioonile, kes on oma töö ja väärt mõtetega viimastel rasketel nädalatel panustanud, olgu need väga väikesed abisammud, aga ka väga suured abisammud nendele konkreetsetele asutustele, ja kindlasti te teete seda ka tulevikus.

Lisaks on äärmiselt vajalik olnud kõigi ametnike, ettevõtjate, omavalitsuste, erinevate esindusorganisatsioonide ja kõigi meie inimeste ideed, mis on nendesse aruteludesse ja leitud lahendustesse oma väärtusliku sisendi andnud.

Ma tänan riigikogu, et te olete seda eelarvet nõus menetlema kiirendatud tempos. Ma tänan eraldi vanematekogu, kes on selle otsuse teinud, riigikogu esimeest. Ma soovin teile tõsist töist arutelu. Selle eelarvega kaasneb ka väga mahukas erinevate seaduste pakett ja eelnõud, mis kindlasti järgnevatel nädalatel tähendab teile päris palju pingelisi tunde nii päeval kui ööl.

Jõudu Eestile ja tervist Eestimaa inimestele!