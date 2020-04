"Me näeme seda, et koroonaviirus ei ole tegelikult kusagile maailmast kadunud, Euroopas ta pigem on olnud tõusufaasis, ka Eestis ta on pigem olnud vähemalt tänaseni tõusufaasis. Millal ta jõuab stabiliseerimisfaasi ja peale seda langusesse, seda on praegusel hetkel raske prognoosida. Seega, kas eriolukord pikeneb või mitte, selle otsuse teeb valitsus aprillikuu lõpupoole, kuskil 25. kuupäeva juures," ütles Ratas esmaspäeval ERR-ile.

"Mina soovin selle eriolukorra lõpetada koheselt, kui see on võimalik. Kahjuks täna ei näita haigus ja viiruse prognoos seda, et me oleme selle selgroo ületanud ja saame öelda, et nädal aega veel ja siis on kõik, kahjuks see nii ei ole," lisas peaminister.

Ratas rääkis, et lisapiiranguid hetkel plaanis kehtestada ei ole. "Kui küsida, kas hetkel on laual lisapiirangute kehtestamine, siis nad on lauanurgal. Hetkel nad ei ole igapäevaselt meie fookuses," sõnas Ratas.

Ratas selgitas, et kui viiruse puhang hakkab ka taanduma, siis teatud meetmed peavad jääma teatud etappideks. "Kogu sellest viiruse levikust väljatulek peab olema etapiviisiline," märkis Ratas.

Valitsus kehtestas Eestis eriolukorra 12. märtsil ning esialgu kehtib see 1. maini.