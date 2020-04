Eriolukord võib kutsekoolide lõpetamised kaugemale nihutada

Eriolukord on kutseharidusele tähendanud nuputamist, kuidas anda distantsilt kutseõpet aladel, mis eeldavad lisaks teoreetilisele õppele ka praktilist osa, et õpilane saaks vajalikud töövõtted selgeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui tahame näiteks autorehvi vahetada praktiliselt, siis kuidas me seda vahetame? Autoratast vahetada. Selle saab nüüd kirjeldada ära, ega midagi teha ei ole. Kõige lihtsam viis - õpilane kirjutab," rääkis Tartu kutsehariduskeskuse autoosakonna juht Arne Küüt.

Küüt viskas nalja, et nüüd saab õpilane arendada ka kirjalikku väljendusoskust, ja lisas, et Tartu kutsehariduskeskuses valmistuti distantsõppeks tegelikult nädalaid varem kui kriis Eestisse jõudis. Näiteks on pikendatud õpilaste praktikaaegu ja praktikat lubatakse teha ka FIE-de juures.

Tallinna ehituskooli direktor Raivo Niidas rääkis, et kui distantsõppes on võimalik keskenduda rohkem teooriale, siis keeruline on olukord lõpetajatel, kel tuleb teha kutseeksam.

"On eksameid, kus on ainult teoreetiline osa, on eksameid, kus on nii teoreetiline kui ka praktiline osa ja eriti viimati mainitu juures ei ole ilma praktiliselt midagi läbi tegemata võimalik midagi teha," selgitas Niidas.

Praktikata pole kutseeksamil midagi teha näiteks mööblitisleritel ja elektrikutel. Ka autoremont eeldab praktilisi oskusi.

"Tõenäoliselt oleks meil vaja enne kutseeksameid siiski praktilisi töid teha ja seda lõpetavate kursustega vähemasti paari nädala jooksul," ütles Küüt.

Et pääseda kutseeksamile, tuleb enne teha lõputöö, mis tisleril võib olla näiteks kapp.

"Neid eriti kuskil mujal väga võimalik teha ei ole, kui õpilasel just ei ole oma lähedasel töökoda, kus ta saaks seda teha. Ikkagi tuleb kasutada kooli võimalusi, aga praegu on see võimatu," rääkis Niidas.

Haridusministeerium plaanib viiruse taandudes taastada 15. maist üldhariduskoolides õppetöö piiratud mahus. Asekantsler Robert Lippin ütles, et sama on arutatud kutsehariduse kohta.

"Me loodame, et 15. maist on siiski piisav aeg, et nad saavad oma eksamid-praktikad ära teha, aga kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis oleme ka arutanud koolidega seda võimalust, et nad teevad selle näiteks kas suvel, kui see on võimalik ja õpilased on valmis, või siis sügisel," selgitas Lippin.

Kutsekoolides jätkuks mai keskel töö väikestes gruppides ja kasutada tuleks isikukaitsevahendeid, sest paljud õpetajad kuuluvad vanuse tõttu koroonaviiruse riskirühma.

Niidas ütles, et kutseeksamid peaks toimuma kõige hiljem augustis, et mahtuda praegusesse õppeaastasse.