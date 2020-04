Piirivalve saadab nädalas piirilt tagasi sadakond inimest, kellele pole eriolukorra tõttu sisenemisõigust. Läti ja Soome piirile on kokku toodud 180 inimest, kes tegelevad piiri valvamisega. Samas on autoliiklus piiridel vähenenud kümme korda. Piirilt tagasi saadetakse keskmiselt sada inimest nädalas.

Politseinikud ja vabatahtlikud on eriolukorra juhi korraldusel juba kuu aega valvanud piiri Läti ja Soomega, piirikontrolli tehakse ka väiksematel teedel, et inimeste liikumist piirata.

Täna on Eestis euroliidu sisepiire valvamas 60 politseiametnikku, millele lisandub 30 vabatahtlikku. Kokku on ööpäevas lisavalves 180 inimest.

Politsei ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juht, politseimajor Egert Belitšev ütles et PPA on oma tegevust ümber korraldanud ning osa inimesi on suunatud piirivalvesse. Kuna Vene piiril on tööd oluliselt vähemaks jäänud, siis osa sealseid piirivalvureid on toodud endist Schengeni sisepiiri turvama.

Piiriületuste arv on järsult kukkunud, naljalt enam Eestisse ei tulda. "Kui me vaatame sise- ja välispiire koos, siis sõltuvalt nädalapäevast jääb see 1500 ja 4000 vahele. Kui enne kriisi tuli Narva piiripunkti kaudu Eestis umbes 4000 inimest, siis pärast piirangute seadmist siseneb euroliidu välispiiri (Venemaa) kaudu Eestisse 2000 inimest nädalas," ütles Belitšev.

Belitševi sõnul on ka piirilt tagasisaatmisi oluliselt vähem kui eriolukorra kehtima hakkamise algusperioodil. "Väga paljud inimesed on nendest piirangutest aru saanud, ja ei üritagi Eesti poole tulla. Liiklus piiridel on vähenenud kümme korda. Nädalas saadetakse piirilt tagasi umbes 100 inimest," lausus ta.

Belitšev märkis, et erakorraline piirivalve on politsei jaoks elupäästeoperatsioon, mille nimel tuleb kõiki oma tegevusi ümber korraldada. Ka siseriiklikult on palju tegevusi juurde tulnud.

"Me oleme pannud ka 500 inimest reservi, kelle ülesanne on püsida kodus, mitte haigestuda ja tulla vajadusel teisi eesliinil asendama," ütles Belitšev.