"Tõdesime, et lähedane koostöö liikmesriikide vahel ja koostöö Euroopa Komisjoniga on Euroopa Liidu sisepiiride avamisel esmatähtis," ütles ministrite kohtumist juhtinud EL-i praeguse eesistuja Horvaatia siseminister Davor Božinovič pressikonverentsil. Tema sõnul leppisid ministrid kokku, et piirikontrollide kaotamisel tuleb tegutseda ettevaatlikult ning piirivalve meetmed peavad vastama epideemia olukorrale.

Božinoviči sõnul peaks ettepanekud piirikontrolli eemaldamiseks esitama Euroopa Komisjon reedel.

Euroopa Komisjoni siseküsimuste volinik Ylva Johansson ütles samal pressikonverentsil, et Komisjon plaanib oma ettepanekud esitada, aga see ei saa olema Euroopa-ülene kontrollide kaotamine, vaid piirikontrolli leevendamine peab käima koordineeritult riikide vahel, samm-sammult ning ilmselt regionaalsete gruppide kaupa.

Eesti nägemus piirikontrolli lõpetamisest ühtib Euroopa Komisjoni nägemusega, mis lubaks leevendusi alles siis, kui piiriäärsete piirkondade epidemioloogiline olukord on muutunud piisavalt ühetaoliseks ning inimeste omavahelise distantsi hoidmine on saanud normaalsuseks, edastas siseministeeriumi pressiesindaja siseminister Mart Helme väljendatud seisukohta teisipäevasel kohtumisel.

"Eesti jaoks on oluline, et piirikontrollimeetmed leeveneksid esmajärjekorras Läti, Leedu ja Soomega," rõhutas Helme videokohtumisel. "Oleme selles suunas ka kõigi kolme riigiga koostööd tegemas. Eraldiseisev töörühm Soomega toimib juba mitu nädalat. Eile leppisime valitsuses kokku, et alustame ka kõnelusi ühise töörühma moodustamiseks kõigi nelja riigi vahel," lisas Helme.

Eesti siseministri sõnul peaks liikmesriigid jõudma kokkuleppele ühistes piiriülese liikumise niinimetatud usaldusmeetmetes, mida kõik riigid saaksid oma piiride taasavamisel järgida. "Ühised meetmed tooksid selgust nii riikidele endile kui reisijatele ja teenusepakkujatele lennujaamades, sadamates, piiriületuspunktides ja mujal," ütles Helme.

Siseministri sõnul vaadatakse ajutised piiripiirangud üle iga kahe nädala tagant. "Praegu kehtivad piirangud nii Eesti sise- kui välispiiril vähemalt 17. maini," lisas Helme.

Rääkides viiruse leviku tõkestamiseks mobiilirakenduse juurutamisest üle Euroopa nentis siseminister, et ka Eesti nagu mitmed teisedki Euroopa riigid toetab sellise tehnoloogilise lahenduse kasutuselevõttu, aga konkreetse rakenduse üle otsustavad siiski oma ala eksperdid. "Mobiilirakendus on vaid üks lisameede viiruse piiriülese leviku tõkestamiseks. Piiride avanemise järel võivad häid tulemusi anda ka inimeste vahelise distantsi hoidmine, kiirtestimine piiripunktides, reisijate arvu piiramine ja näomaskide kandmine ühistranspordis," lisas Helme.

Teisipäeval toimunud EL siseministrite mitteametlik videokohtumine oli esimene Euroopa Liidu eesistujariigi Horvaatia korraldatud aruteluring. Alates märtsi keskpaigast on sarnaseid iganädalasi videokohtumisi korraldanud Euroopa Komisjon, et arutada Euroopa Liidu suuniseid ja soovitusi, aga ka liikmesriikide peamiseid murekohti Covid-19 viirusest tingitud siseturvalisuse küsimuste lahendamiseks.