Poola tervishoiuminister Lukasz Szumowski ütles esmaspäeval, et "majanduse lahtisulatamine" peaks olema "hea uudis", kui vaadata 13. märtsil kehtestatud isolatsiooni hinda.

Valitsuse pressiesindaja Piotr Müller ütles, et üksikasjad pannakse paika nädala teises pooles pärast andmete saamist uute nakatunute kohta ja olukorrale hinnangu andmist. Ta ütles, et ilmselt suurendatakse korraga poodidesse lubatavate klientide arvu ning lubatakse mõningaid vabas õhus toimuvaid tegevusi. Keelatud pole enam metsadesse, parkidesse ja teistesse avalikesse kohtadesse minemine.

Szumowski sõnul ta ei eelda, et viirus sooja suveilmaga kaob. Ta lisas, et võitlus epideemiaga kestab Poolas ilmselt aasta.

38 miljoni elanikuga Poola on seni teatanud 7050 kinnitust leidnud nakkusjuhtumist, COVID-19 on nõudnud 251 inimese elu.

Ka Leedu võib piiranguid leevendada

Leedu presidendi majandusnõunik Simonas Krepšta ütles teisipäeval, et uutel andmetel on Leedul õnnestunud viiruse levik kontrolli alla saada, mistõttu võib mõelda ärile seatud piirangute ettevaatlikule leevendamisele.

"Tõepoolest, on näha, et olukord, võib öelda, on kontrolli alla saadud, me ei näe enam kontrollimatut levikut, kohe kindlasti ei kordu Lõuna-Euroopa riikide olukord ja see tekitab teatavat optimismi," ütles Krepšta raadiousutluses.

Tema sõnul on üks näitajaid nakatunute arvu kahekordistumise aeg. Märtsi algupoolel oli see Leedus kolm-neli päeva, praegu aga mitu nädalat.

"Teised riigid tõlgendavad seda nii, et kui kahekordistumine toimub rohkem kui mitme nädalaga, võib majanduses mõelda teatavatele pehmendusmeetmetele," selgitas Krepšta, hoiatades samas kiirustamise eest. Tema sõnul tuleb seda teha tähelepanelikult, valdkond haaval, hinnates taudiolukorda.