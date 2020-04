Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) tegi peaministrile ja eriolukorra juhile Jüri Ratasele ettepaneku, et riik võiks korraldada vähemalt aasta lõpuni laiaulatuslikud sotsiaalkampaaniad kõikides erameedia kanalites mahuga üks miljon eurot kuus.

EML-i juhatuse liige Merle Viirmaa-Treifeldt saatis Ratasele kirja, kus tegi kaks ettepanekut. Esiteks palus ta riigil lähikuudel korraldada laiaulatuslikud sotsiaalkampaaniad kõikides erameedia kanalites.

"Teeme ettepaneku, et kampaaniate maht võiks olla üks miljon eurot kuus, aasta lõpuni seega kaheksa miljonit eurot," kirjutas Viirmaa-Treifeldt.

Tema nägemuses võiks riik need vahendid jaotada erinevate ministeeriumite vahel ja EML võtaks enda peale kampaaniate tehnilise korraldamise.

"Sellega tagame, et vahendid jaotuks proportsionaalselt kõigi erameediakanalite vahel ning ei lisanduks komisjonitasusid vahendajatele. Meediafirmadele tähendaks see 20-30 protsenti leevendust saamata jäänud reklaamitulult."

Teise ettepanekuna tuuakse välja, et Euroopa Komisjon võib lähiajal seadustada võimaluse ja lubada liikmesriikidel viia kõigi meediatoodete käibemaks 0 protsendini.

"Palume kaaluda selle võimaluse rakendamist Eestis. See annaks meediaettevõtetele olulise rahalise leevenduse: meie prognooside kohaselt oleks see kokku 4,6 miljonit eurot aasta jooksul."

Viirmaa-Treifeldt lisab, et Eesti meediajuhtide optimistliku prognoosi kohaselt on meediaettevõtted tänavu kaotamas oma reklaamituludest 30-40 miljonit eurot, mis on umbes kolmandik Eesti 100 miljoni euro suurusest reklaamiturust.

"Samas tuleb ajakirjanikel oma tööd jätkata suuremas mahus kui tavaolukorras. Tulude kadumisel tuleks ajakirjanikke koondada, halvemal juhul väljaandeid sulgeda. Dramatiseerimata: demokraatia oluline alustala on ohus," resümeerib EML-i juhatuse liige Merle Viirmaa-Treifeldt.