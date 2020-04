Tartu Ülikoolis 2019. aastal ajakirjanduses bakalaureusekraadi omandanud Henry-Laur Allik kirjutas teisipäeva õhtul Facebooki postituses, kuidas tema endine õppejõud Ene Selart koos oma advokaadi Ivo Kallasega nõuab kohtuvälise kompromissi korras Allikult välja 2144 eurot. Seda negatiivse tagasiside tõttu, mille Allik 2017/2018 õppeaastal Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) jättis. Summat nõutakse annetusena inimõiguste keskusele.

Selart andis Allikule 2018. aasta kevadsemestril ainet eesti ajakirjanduse ajalugu. Allik kirjutab postituses, et tagasisidestas õppeainet nii ausalt, kui ta tol hetkel oskas, kuid nendib, et oli seejuures ebaviisakas.

ÕIS-is antud tagasiside on nähtav nii õppejõule kui ka teistele ÕIS-i kasutajatele. Samas seisab nii Tartu Ülikooli kodulehel kui ka ÕIS-is lause, et tagasiside on anonüümne ja vastused salvestatakse isikustamata kujul, mistõttu pole õppejõul või struktuuriüksuse ja programmijuhil võimalik seostada antud vastust isikuga.

Selart pöördus kohtu poole

Tartu maakohtu kohtumääruse kohaselt esitas Ene Selart 13. jaanuaril kohtule avalduse eeltõendamismenetluse algatamiseks, et saada Tartu Ülikoolilt isiku tuvastamist võimaldav teave, muuhulgas kommentaari avaldanud isiku IP-aadress, nimi, e-post ja telefon.

Tartu Ülikool andis 29. jaanuaril kohtule välja Alliku andmed. Alliku sõnul teavitati teda sellest alles 6. märtsil, mil ta sai nõudekirja kümnepäevase maksetähtajaga. Eriolukorra ja majanduslanguse taustal tehti Alliku sõnul talle 11,3-protsendiline nn allahindlus ning viimaseks nõudeks oli 1900 eurot.

Kohtumääruses on ka kirjas väljavõte Alliku antud tagasisidest: "Seni kaua, kuni Ene Selart on bukis, hoiduge sellest ainest nagu katkust. Kui julgete ainet võtta, siis teadke, et teid ootab kõige mongoliitsema käitumisega õppejõud ajakirjanduse õppekavas. Ta teeb kõik, et te seda ainet ei naudiks. Isegi kõige suuremad ajaloo sõbrad hoiavad peast kinni. Jumal hoidku teid!" ja "õppejõud oli konkreetne mongol ning tagi kõik, et õpilastel halb oleks."

Õppejõudu nimetab Allik konfliktseks, sest tema hinnangul häbistas õppejõud üliõpilasi verbaalselt, alandas neid, taganes oma lubadustest ning rikkus ülikooli hea õpetamise tava.

"Kui ma oleks teadnud, et kriitiline tagasiside on lihtsasti isikustatav ja selle eest saab hiljem raha välja nõuda ning rünnata (ka pärast ülikooli lõpetamist), siis oleksin ma lihtsalt jätnud tagasisidevormis lahtrid tühjaks. See pole küll tagasiside mõte, aga sellega oleks süsteemi ära petnud. Heausklikult ma seda ei teinud ja ma täitsin oma kohustust ning hoiatasin tulevasi üliõpilasi konfliktsest õppejõust," kirjutab Allik oma postituses.

Õppejõud kommentaari ei anna

Ene Selarti advokaat Ivo Kallas ütles ERR-ile, et ei tema ega Selart juhtumit kommenteerida ei soovi, sest asjaolud on delikaatsed.

Allik kirjutas, et Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja algatas lepitusmenetlusega, kuid eriolukorra tõttu pole see aset leidnud. Allik tegi ettepaneku esialgset kohtumist edasi lükata, sest puutub ajakirjanikuna igapäevaselt kokku erinevate inimesetga ja ei soovi viirust levitada. Kallas tõlgendas seda Alliku sõnul kui kohtumisele ilmumata jätmist ning ei olnud nõus kokku leppima uut aega. Nüüd kardab Allik, et peab hakkama käima kohtuteed.

Tartu Ülikool tavaolukorras andmeid ei väljasta

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valk ütles ERR-ile, et õppejõul ega ühelgi teisel ülikooli töötajal pole õigust anonüümse tagasiside andnud inimese andmeid välja küsida.

"Kõne all oleva juhtumi puhul pöördus õppejõud Tartu Maakohtu poole, mille järel tegi kohus määruse, millega pani ülikoolile kohustuse väljastada kohtule küsitud isikuandmed. Isikuandmete väljastamine kohtule oli kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega," ütles Valk.

Valgu sõnul peab ülikool oluliseks rõhutada, et tegemist on kahe inimese vahelise konfliktiga ja ülikool ei ole selle õigusvaidluse osapool. Valk lisas, et ülikool on püüdnud pooli ka tulutult lepitada.

ÕIS-ist on võimalik õppejõu soovil kommentaare kustutada. "Varem on kümne aasta jooksul kustutatud alla kümne kommentaari. Ka see kommentaar kustutati viivitamatult pärast õppejõu pöördumist 2018. aasta suvel," täpsustas Valk.

Henry-Laur Allik töötab ERR-is Tartu korrespondendina.